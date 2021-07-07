По-мужски эмоционально: Мироненко представил новую песню 'Волк-одиночка'

Обладатель харизматичного вокала и настоящий мужчина Сергей Мироненко презентовал трек "Волк-одиночка". Новинка, объединяющая в себе жанры поп-рок и шансон, — это искренняя история о жизненной силе, ценности свободы и умении преодолевать любые, даже суровые на первый взгляд, испытания. Автором песни является Сергей Бакуменко, который создал для него ключевые хиты, в том числе — "Мне все в ней нравится", а над аранжировкой работал звездный саундпродюсер Томаш Лукаш.

Сергей Мироненко:

Мне очень близка тематика новой песни. Можно сказать, что я не просто спел ее, а пережил. "Волк-одиночка" получилась по-мужски эмоциональной и заставляющей задуматься. Уверен, что она не способна оставить равнодушным даже самого требовательного меломана.

В преддверии премьеры в рамках Дней украинской музыки на Atlas Weekend Friends Edition Мироненко представил знаковые для себя треки в live-формате.