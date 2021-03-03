Петрашко обеспечил Пинчуку монополию поставок труб для 'Нафтогаза', – Сазонов

Министр экономического развития и торговли Игорь Петрашко способствовал монополизации поставок трубной продукции компанией "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука для государственного НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов.

"Министр Петрашко, сделал все, чтоб Пинчук был монополистом в поставках для "Нафтогаза". Выходит, что возить в Нефтекамск Пинчуку дешевле в 2 раза, чем на промыслы в Полтавской или Харьковской областях. Меценат! Патриот! Это как если б конфеты с Липецкой фабрики были в три раза дешевле чем в Киеве", - заявил политолог на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на расследование "РБК-Украина", политолог сообщил, что цены реализации идентичных труб заводами Пинчука в России и Украине в 2015-2019 гг. отличались в 2-3 раза.

"Пинчук продает русским свои трубы в 3 раза дешевле, чем государственному "Нафтогазу", что и требовалось доказать", - добавил Сазонов.

Напомним, накануне издание "РБК-Украина" обнародовала расследование о сравнении цен на трубную продукцию заводов "Интерпайп" по контрактам с государственным "Нафтогазом" и компанией "Башнефть" (РФ). По информации журналистов, в среднем "Нафтогаз" в 2 раза переплачивал за аналогичные трубы даже без учета расходов на их доставку.

"Интерпайп" Виктора Пинчука является основным поставщиком труб для "Нафтогаза". С 2014 года "Интерпайп" продал государственной монополии труб на сумму свыше 16 млрд грн.

Летом 2020 года Минэкономики, по просьбе двух заводов "Интерпайп", ввело антидемпинговые пошлины на импорт труб в размере 51%, что привело к уходу международных компаний с рынка Украины и устранению конкуренции на тендерах "Нафтогаза".