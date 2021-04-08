Пандемия коронавируса стремительно увеличила рост бедности во всем мире

Пандемия коронавируса привела к резкому росту количество бедных во всем мире. За прошлый год их стало больше на 131 млн человек.

Речь идет о людях, доход которых позволяет жить на 2 доллара в день. Об этом говорится в исследовании Pew Research.

Таким образом, средний класс (2-10 долларов в день) впервые сократился с 1990-х годов. Из него выбыли 54 млн человек. Больше всего пострадали развивающиеся страны Южной и Восточной Азии.

Лидером по сокращению среднего класса оказалась Индия, где прослойка бедных людей за год выросла на 75 млн человек – до 134 млн.

При этом мировое население с доходом выше среднего (20-50 долларов в день) сократилось на 36 млн, а число людей с доходом ниже среднего выросло на 21 млн.

Количество людей в мире с высоким уровнем дохода (более 50 долларов в день) в 2020 году уменьшилось на 62 млн, из них 47 млн – в развитых странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может столкнуться с наихудшей экономической рецессией за десятилетие, говорится в данных исследования Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Из-за пандемии более 80% семей уже потеряли часть дохода, а количество бедных украинцев может вырасти до 9 млн.