Отсутствие железной дороги и транспортная блокада РФ угрожают работе Луганской ТЭС – ПЭА

Россия ввела транспортную блокаду Луганской ТЭС, из-за чего зимой часть жителей Луганской области могут остаться без электричества ввиду отсутствия прямого ж/д-сообщения с контролируемой территорией Украины.

Об этом говорится в сообщении ПЭАУ на странице в социальной сети Facebook, пишет издание "Цензор.НЕТ".

"В рамках гибридной войны, которую против Украины ведет Россия, с начала ноября ею заблокированы поставки угля на Луганскую ТЭС. В то же время из-за отсутствия железнодорожного сообщения со стороны контролируемой территории Украины уголь на нее можно поставлять только из Российской Федерации. И хотя станция имела приличные запасы угля на своих складах, без дальнейших поставок хватит для работы одним блоком максимум еще на месяц", - говорится в нем.

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Ассоциация подчеркнула, что существует два варианта решения данной проблемы, которые предусматривают работу Луганской ТЭС с использованием газа. Однако электроэнергия, произведенная путем сжигания газа, из-за высоких цен на него не будет конкурентоспособной на рынке. В частности, для решения этой проблемы Кабинет Министров Украины должен возложить спецобязанности касательно временной работы Луганской ТЭС на газе по цене, которая обеспечит безубыточную работу станции. Или Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг должна принять решение о распространении на Луганскую ТЭС механизма недавно одобренной новой вспомогательной услуги для ТЭЦ и ТЭС, для которых природный газ является проектным топливом.

При этом Ассоциация добавила, что оба варианта являются временными решениями, и для полного решения данной проблемы необходимо проложить железнодорожные пути на Луганскую ТЭС с подконтрольной территории Украины.

Как сообщалось, с 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной Украиной и двое подъездных путей проходят с временно оккупированной территории и со стороны России. При этом за 7 лет "Укрзализныця", несмотря на обещания, так и не проложила железнодорожные пути к городу Счастье. Таким образом город и Луганская ТЭС полностью зависят от физических поставок исключительно с территории России. Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября.