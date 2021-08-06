Отказ от ремонтов электропроводов в пользу снижения платежки на 20 грн приведет к массовым авариям, – Сазонов

Идея правительства отказаться от ремонтов электрических сетей для того, чтобы снизить тариф на электроэнергию, обернется массовыми авариями и отключениями потребителей.

Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

"Как политолог я уже вижу картину, как сидят зимой украинцы в своих темных домах и квартирах. У кого-то веерное отключение, у кого-то авария на линии – решили не ремонтировать в свое время", – сообщил политолог.

Он подчеркнул, что министерство предложило снизить населению тариф на 24 коп./кВт.час, что при среднем потреблении составит 20-25 грн в месяц.

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"А дадут эту льготу, держитесь крепче, за счет средств, предназначенных для ремонтов линий электропередачи. Хотите скидку? Отлично, ловите. Сэкономим на ремонте. Это как предложить водителям сэкономить и не покупать зимнюю резину. И не ремонтировать машину вообще – экономия для семейного бюджета налицо. Сиюминутно – да. А потом, когда начнутся обрывы линий, аварии на подстанциях и что? Все будут сидеть в темноте. Потому что решили ничего не чинить и сэкономить на ремонте", – добавил политолог.

Напомним, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинском электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонта электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.