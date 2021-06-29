Основатели АТБ и Rozetka потеснили 'сырьевых' бизнесменов по степени влиятельности

Представители бизнеса новой волны, не имеющие отношения к старым политическим элитам и итогам спорной приватизации 90-х, стремительно усиливают свои позиции с точки зрения влиятельности.

Об этом пишет еженедельник "Новое время" в редакционном спецпроекте "Топ-100 самых влиятельных людей Украины в 2021 году".

"Укрепляющиеся с каждым днем потребительские настроения украинцев позволили Геннадию Буткевичу, акционеру сети супермаркетов АТБ — крупнейшей частной компании страны, взлететь на целых 36 позиций — до 28‑го места", - отмечают журналисты в редакционном комментарии к рейтингу, сравнивая новый рейтинг с итогами прошлогоднего.

Видео дня

По темпам "взлета" влиятельности Буткевич, чья корпорация АТБ управляет национальной сетью из более 1 200 магазинов-дискаунтеров, опередил бизнесмена-политика Вадима Новинского и секретаря Совбеза Алексея Данилова, рейтинги влиятельности которых за год повысились лишь на 31 и 21 позицию соответственно. Наибольшие провалы влиятельности показали политики старой генерации, а также уволенные топ-чиновники – они быстро появляются в рейтингах влиятельности благодаря должности, но с ее утратой столь же быстро их влияние растворяется.

Украина меняется, отмечают авторы рейтинга самых влиятельных, а вместе с этим меняется и деловой ландшафт, а также центры принятия наиболее важных для страны решений: "В верхней части списка массово присутствует — впрочем, как всегда — крупный олигархический капитал: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко. Но новый бизнес уже вплотную подобрался к этой высшей лиге влиятельности — так, Владислав Чечеткин, основатель гиганта онлайн-торговли Rozetka, в этом году расположился на 23‑м месте. За ним идут другие представители того же поколения, чей бизнес растет не из контраверсийной приватизации прошлого, а из инновационных решений сегодняшнего дня", - описывают изменения авторы рейтинга НВ.

Ранее журналисты делового портала Лига также отметили серьезные изменения в Украине и ее экономике, когда торговая сеть АТБ возглавила национальный список компаний с самыми высокими доходами за 2020 год. Украинская корпорация, специализирующаяся на производстве продуктов питания и организованном сетевом ритейле впервые в истории Украины обошла в рейтинге самых доходных предприятий Украины государственные монополии и частные компании ресурсно-сырьевого профиля.

"В 2020 году произошло важное изменение: впервые за много лет рейтинг крупнейших компаний возглавил частный бизнес. Сеть супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича и партнеров в ковидный год нарастила чистый доход на 18%, до 123,8 млрд грн", — отметили журналисты Liga.net, которые проанализировали впервые раскрытые фискальным ведомством данные финансовой отчетности сотен тысяч компаний.

Группа компаний АТБ много лет подряд удерживает лидерские позиции среди крупнейших налогоплательщиков национального уровня. По результатам работы в 2020 году группа, включающая предприятия в сфере производства и продажи продуктов питания, розничной торговли, управления активами, обновила собственный исторический рекорд по объему уплаченных налогов и сборов в бюджеты различных уровней, достигнув отметки в 15,8 млрд грн – это на 26% больше, чем в 2019 году. А компания "АТБ-Маркет", входящая в корпорацию АТБ и управляющая сетью национального масштаба из более чем 1 200 магазинов-дискаунтеров, по итогам 2020 года возглавила отраслевой рейтинг налогоплательщиков среди компаний розничной торговли и вошла в топ-15 крупнейших налогоплательщиков Украины. Сеть магазинов "АТБ" увеличила уплату налоговых платежей на 28% - до 8,7 млрд грн.

Помимо этого, корпорация АТБ признана крупнейшим внутренним инвестором: ее инвестиции в национальную экономику Украины составляют 12 млрд грн.