Ощадбанк по неизвестным причинам заблокировал выплату 3 млрд грн компании ДТЭК ВИЭ, – Гуменюк

"Ощадбанк" по неизвестным причинам заблокировал выплату 3 млрд грн долга предприятиям возобновляемой энергетики, принадлежащим компании ДТЭК ВИЭ.

Как сообщила в эфире канала Украина 24 директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, Ощадбанк, имея 19,3 млрд грн целевых средств, перечислил 16,3 млрд грн предприятиям ВИЭ.

"Вчера вечером была опубликована информация государственным предприятием "Гарантированный Покупатель", что из 19,3 млрд. грн., которые они получали для расчета с долгами, (Ощадбанком – ред.) было израсходовано 16,3 млрд. грн.", - сказала Гуменюк.

Видео дня

Она отметила, что не все средства были распределены между участниками рынка производителей электроэнергии по ВИЭ.

"Однако участники рынка – производители электроэнергии ВИЭ все же рассчитывают получить средства в полном объеме", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало на уровне Ощадбанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства.

По словам руководителя "ГарПока" Константина Петриковца, которого правительство 13 ноября уволило из-за отказа блокировать выплаты, в правительстве на него давили, давали незаконные указания и угрожали. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники в Украину.

15 ноября компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и выдвинула требование провести немедленное расследование действий должностных лиц.

ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевело средства в полном объеме.