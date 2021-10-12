Оптовые цены на ток обвалились на 20% после резкого роста

Индекс цены электрической энергии пиковой нагрузки на 13 октября на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины снизился на 20,4% после ценового рекорда 12 октября.

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на данные ГП "Оператор рынка".

По данным "Оператора рынка", индекс базовой нагрузки упал на 13,6% - до 2656 грн / МВт-ч,

Объем предложения на 13 октября, по сравнению с 12 октября, увеличился на 20% - до 97,3 тыс МВт-ч, а спрос остался на прежнем уровне – 98 тыс МВт-час.

Как сообщалось в ExPro, цена электроэнергии пиковой нагрузки на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины на 12 октября достигла 3995,83 грн / МВт-час.

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Рост цен на электрическую энергию происходит в результате роста цен на энергоресурсы, в частности, уголь и природный газ. Эталонная цена энергетического угля API2, по состоянию на 11 октября, составляет $ 230 за тонну, а фьючерсные цены на природный газ Month Ahead (ресурс ноября) на нидерландском TTF по данным торгов составляют € 85 / MWh.