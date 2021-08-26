Операционную компанию Группы Смарт-Холдинг возглавила Юлия Кирьянова

Генеральным директором операционной компании инвестиционной группы Smart Holding Вадима Новинского ООО "Смарт-Холдинг" назначена Юлия Кирьянова, ранее занимавшая должность первого заместителя генерального директора, директора по финансам этой же компании.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Алексей Пертин, руководивший компанией с 2007 года,возглавил наблюдательный совет ООО "Смарт-Холдинг". Кроме того, Пертин продолжит возглавлять Совет директоров топ-холдинговой компании группы Smart Holding Ltd (Cyprus).

В пресс-службе отметили, что главной задачей ООО "Смарт-Холдинг" является развитие инвестиционного портфеля на рынке Украины, а также предоставление всесторонней экспертизы в отношении украинских активов для топ-холдинговой компании Smart Holding (Cyprus).

Видео дня

В свою очередь, на уровне Smart Holding (Cyprus) принимаются решения по утверждению и актуализации стратегии развития группы, изменению в инвестиционном портфеле, распределению прибыли и порядок выплаты дивидендов, сделкам M&A, назначениям руководителей бизнесов Группы, а также членов наблюдательных советов.

"Мы строим устойчивую бизнес модель, которая, с одной̆ стороны, обеспечит основу для развития инвестиционного портфеля, с другой̆ – будет отвечать всем международным требованиям прозрачности. Качественное и эффективное корпоративное управление является одним из важнейших критериев при принятии управленческих и инвестиционных решений, обеспечивает надежную систему внутреннего контроля и работы с рисками", – цитирует пресс-служба Алексея Пертина. Smart Holding – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Интересы Smart Holding сосредоточены в отраслях, которые являются ключевыми для экономики страны. Предприятия Smart Holding инвестируют в объекты сферы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, судостроения, логистики и инфраструктуры, недвижимости.

Smart Holding (Cyprus) Ltd – топ-холдинговая компания группы Smart Holding, которая создана и действует по законодательству Республики Кипр. Ее бенефициаром является Вадим Новинский.