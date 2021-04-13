Как стать олигархом – рецепт Веревского: деньги из бюджета и своя группа в Раде

Бизнесмен Андрей Веревский получает из бюджета в десятки раз больше, чем платит в него. Судя по всему, это красивая "бизнес-модель" монетизации группы "Довіра" в парламенте: депутаты "правильно" голосуют, государственный бюджет возмещает олигарху. Все это можно проследить по публичным цифрам: компания Веревского "Кернел" резко сократила "белую" прибыль, и платит меньше налогов в госказну, но при этом все больше зарабатывает на возвращении НДС из самой госказны.

О том, как бизнес миллиардера Веревского получает миллиарды из бюджета, и через приближенную депутатскую группу "Довіра" пролоббировал еще и особые налоговые условия, а также посодействовал росту цен на продукты для всех украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Веревский платит в бюджет меньше, а получает из него больше: в чем секрет "успеха"

Секрет успешного аграрного бизнеса уже давно раскрыт. Еще несколько лет назад "бизнес-план" реализовал Юрий Косюк ("Мироновский хлебопродукт"). Его компании выделяли миллиардные дотации из бюджета, сам Косюк числился советником президента. С приходом "зеленых" лавочку прикрыли. Президент Зеленский поручил силовикам разобраться, по какой причине для компании Косюка выделяли дотации из госказны, хотя сам косюковский бизнес приносил прибыль.

"Я хотел бы обратиться к нашим правоохранительным органам, к антикоррупционным органам – а давайте проверим, если у нас есть такая информация, сумма этой бюджетной помощи и сумму дивидендов, и сравним – может, и одинаковые суммы получим. Очень интересная статистика", – заявлял тогда президент. Его возмущение было понятно: в 2018 году компании, связанные с Косюком, получили почти 970 млн грн дотаций, а в 2017-м – 1,4 млрд грн.

Сейчас "успех" Косюка повторяет олигарх Андрей Веревский. Рецепт сверхзаработка состоит из нескольких "ингредиентов".

Первый – приближенная депутатская группа в Раде . В случае с Веревским – это "Довіра". Она в пользу олигарха и нескольких его коллег обменяла свои голоса в парламенте на поддержку закона о снижении НДС на 6% для "избранных", среди которых и "Кернел".

Второй – оптимизация налогов , компания стала показывать уменьшение прибыли. Разумеется, речь идет об официальных цифрах. Это позволяет платить меньше в бюджет.

Третий – имея налоговые особые условия на реализацию продукции, низкую ставку НДС, ни в коем случае не снижать цены на свою продукцию. Тем самым увеличивается реальная прибыль.

Четвертый – возвращение НДС в "турборежиме".

Вероятно, как и в случае с Косюком, "успех" Веревского закончится тем же – расследованием силовиков. Но пока схема работает, о ней стоит рассказать детальнее.

Начиная с марта 2021-го благодаря депутатской группе "Довіра" "Кернел" Веревского может платить не 20%, а всего 14% НДС. Что это дает? Больше оборотных средств, выше прибыль и заработок.

Это одна составляющая истории. Вторая в том, что если компания меньше платит НДС, то должна получать и меньше возврата. Но в случае с олигархом произошло все ровным счетом наоборот:

при снижении НДС объем возврата только вырос : в первом квартале 2020-го он получил 2,8 млрд, а за аналогичный период 2021 года – уже 3 млрд грн;

несмотря на снижение НДС, официальная прибыль "Кернел" снизилась. Это подтверждается размером уплаченных налогов (в том числе и налог на прибыль): сумма снизилась с 248 до 153 млн грн.

При этом бизнес Веревского традиционно получает самые большие компенсации НДС из бюджета. Вот, к примеру, возврат НДС за декабрь 2020-го (последние официальные данные Казначейства):

"Кернел-Трейд" ("Кернел") – 1,3 млрд грн;

"АДМ Юкрейн" – 517,14 млн грн;

"Сантрейд" ("Бунге Украина") – 481,95 млн грн;

"Каргилл" – 424,43 млн грн;

"НИБУЛОН" – 414,95 млн грн.

Обратите внимание, что компания получила компенсаций в разы больше (!), чем их ближайшие конкуренты. Но вот к обратному процессу – уплате налогов в госбюджет – такой "успех" отношения не имеет. К примеру, несколько лет назад на рынке был скандал, когда выяснилось, что компания "Каргилл" заплатила в десятки раз больше налогов, чем их успешный конкурент "Кернел".

Разбираться в такой ситуации должны правоохранители. Однако это можно легко объяснить – по всей видимости, коррупция, схемы и связи во власти позволяют избранным при падающей прибыли получать из бюджета с каждым годом больше и больше.

За "рецепт Веревского" платит каждый украинец. И вот почему

НДС нужно платить только за "добавленную стоимость". То есть разницу между ценой покупки и ценой продажи. Бизнес Веревского, как утверждают предприниматели, цены не снизил. В результате разницу в НДС (6%) должны платить те компании, которые покупают его аграрное сырье – производители готовых продуктов. То есть, реально, они платят 26% НДС.

Всего за один месяц представители мясной, молочной и мукомольной сферы потеряли миллионы гривен, рассказывает глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. К чему это приводит:

производители готовой продукции сначала теряют миллионы, а потом начинают искать компенсацию;

выход один: цены на продукты повышают и каждому украинцу приходится платить дополнительно 6% НДС вместо компании Веревского и группки его коллег. То есть, мы как потребители в этому случае платим 26% НДС.

"Мы встречались с представителями мукомолов, мясной и молочной сфер. Они жаловались на неудовлетворительное состояние своих сфер, которое возникло из-за решения снижения ставки НДС для отдельных групп. Предприниматели потеряли по 5 млн грн... Это недопустимо, чтобы поддерживалась сырьевая сфера, а не переработка", – рассказал Гетманцев.

Вот что говорят производители мучной продукции. "Мы считаем, что вся тяжесть уплаты НДС в итоге переложена на конечного потребителя, на производителя конечной продукции", – заявил представитель "Хлебодара" Борис Шестопалов.

Решение принимали без их ведома, а такое новшество привело к финансовым потерям как бюджета страны, так и компаний. По разным оценкам, крупные агрохолдинги из-за "закона Веревского" смогут сэкономить как минимум 16 млрд грн.

Пострадала и молочка. Производители молочной продукции из-за низкой ставки для сырьевиков потеряют около 1 млрд грн в год. И все потери вынужден компенсировать конечный потребитель – каждый украинец, который покупает продукты на рынках и в супермаркетах.

Производители мясной продукции жалуются: выиграли только большие холдинги.

"Выгодополучатель – большие холдинги, которые экспортируют зерновые или масленичные... Считаю, что очень небольшой процент бизнеса получил выгоду. А от людей, которые потеряли от законопроекта, это 95%", – рассказывает Александр Скорик, глава Совета ассоциации мясной продукции.

И пока власть позволяет отдельным олигархам зарабатывать миллиарды и платить в бюджет миллионы, Украина будет оставаться сырьевым государством. Где для олигархов дают возможность получать сверхприбыль, а те, кто инвестируют в перерабатывающее производство и внедряют технологии, будут оставаться в проигрыше.

Отметим, интересы Веревского связаны с группой "Довіра" в парламенте уже не первый год. Глава этой группы Олег Кулинич два созыва подряд был помощником олигарха, большинство назначений происходило в интересах "аграрного короля", а в прошлом году они пошли в открытую и добились снижения НДС для избранных с марта 2021-го.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Имеет отношение к ней аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн. Вот такой он – рецепт особого успеха Андрея Веревского.