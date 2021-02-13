Олейник прокомментировал скандал с закупкой белорусских автобусов для Львова

В ситуацию с закупкой 100 автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ, Беларусь) Львовским городским советом должно было вмешаться государство.

Об этом заявил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник в программе "Свобода слова Савика Шустера". Он также рассказал о необходимых действиях правительства для поддержки украинских производителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Олейник объяснил львовскому мэру Андрею Садовому, который участвовал в передаче онлайн, о двух ошибках в тендере.

"Первая – тендеры надо было создать таким образом, чтобы белорусы дали не 203-ю модель, а 030-ю. Было бы 20% экономии. Вторая ошибка – вы знаете, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), согласно пункту 3.7.9 предоставляет возможность заказчику давать 15% преференций местному производителю, если у того есть 30% местной составляющей, так называемой локализации. Вы не сделали ни того, ни другого", – подчеркнул он.

Глава Федерации работодателей уточнил, что относительного этого есть вопросы к министру экономики Игорю Петрашко.

"Мы уже не раз говорили: дайте рекомендации о том, что мэры должны это делать и обязаны это делать как патриоты... Хочу поблагодарить Савика Шустера: ваша студия разобралась с этой проблемой быстрее и профессиональнее, чем все правительство. Если взять 20%, что дает правительство Беларуси МАЗу, и 21% налогов, то "Электрон" (автобус производства совместного украинско-немецкого предприятия "Электронтранс", – ред.) будет дешевле. Вопрос только в государственной политике, чтобы у государства была соответствующая национальная, проукраинская политика", – отметил Олейник.

Садовый 13 января 2021 года сообщил в Facebook о том, что лучшее предложение в тендере ЕИБ на поставку Львову 100 низкопольных 12-метровых автобусов подал МАЗ. Однако город не будет покупать их без четкого понимания ситуации и государственной позиции о моральном аспекте закупки, заявил он.

Мэр Львова напомнил, что Верховная Рада признала президентские выборы в Беларуси недемократическими, а мирные забастовки белорусских граждан, в частности работников МАЗ, регулярно подавляют силовики.

100 автобусов для Львова запланировано закупить в пределах проекта "Городской общественный транспорт Украины" – финансового соглашения между Украиной и ЕИБ, ратифицированного 12 апреля 2017 года.

Как сообщил OBOZREVATEL, украинские производители средств индивидуальной защиты, которые объединились в общественный союз "БиоМедЗахист", выступили в защиту руководителя ГП "Медзакупівлі України" Арсена Жумадилова в конфликте с Министерством здравоохранения.

В Союзе подчеркнули: тендеры, проведенные этим государственным предприятием, были оперативными и прозрачными.