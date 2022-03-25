Оформил на дочь. В центре Лондона нашли двухэтажную квартиру совладельца "Шереметьево" за $5,5 млн

Журналистам удалось найти недвижимость семьи приближенного к президенту РФ олигарха Александра Пономаренко в Лондоне. Стоимость квартиры составляет $5,5 млн. Кстати, сам Пономаренко, который является совладельцем аэропорта "Шереметьево", включен в санкционный список Великобритании.

Об этом говорится в материале "Схемы". После вторжения России в Украину целый ряд стран ввел санкции против приближенных к Путину чиновников и миллиардеров. Это означает, что их имущество могут заморозить и конфисковать.

Кто такой Пономаренко?

Александр Пономаренко идет 51-м в списке самых богатых людей России, согласно рейтингу Forbes. Его состояние оценивается в $2,9 млрд.

Он является бизнес-партнером семьи Ротенбергов, которые входят в близкий круг Путина. Он же – экс-"владелец" "дворца Путина" в Геленджике.

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Кстати, именно финансирование Пономаренко строительства дворца Путина, в частности, является основанием для введения против него ЕС персональных санкций. Еще одно основание – это связи с подконтрольным РФ главой оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым.

Квартира в центре Лондона

"Схемы" обнаружили недвижимость, связанную с олигархом, в Вестминстере – историческом районе британской столицы. Журналисты обратили внимание на Instagram stories его дочери – Кристины Пономаренко. В них она несколько раз показывала панорамный вид из окна квартиры, а там – известное смотровое колесо "London Eye" и самая высокая башня Вестминстерского дворца, где заседает парламент.

С помощью сервиса Google Earth удалось установить, что именно это вид открывается с верхних этажей здания элитного жилого комплекса Artillery Mansions. Адрес: 75 Victoria Street.

Кстати, риелторы предлагают там жилье стоимостью от $500-600 тыс. до $5 млн за двухэтажные квартиры. Именно такую ​​квартиру-дюплекс купила в 2018-м Кристина Пономаренко. Artillery Mansions на 11 и 12 этажах напрямую записана на дочь олигарха.

Цена квартиры, согласно данным в официальном британском реестре, составляет 4,2 млн фунтов (почти $5,5 млн). Общая площадь – более 500 кв. метров. На одном из британских сайтов элитной недвижимости журналисты обнаружили информацию о продаже этой квартиры с 2017 года.

Дом имеет два этажа. В нем расположены три спальни, три ванные комнаты с туалетами и еще один отдельный, небольшой амбар для вещей и терраса.

На верхнем этаже – 26-метровая кухня и гостиная. Здесь также есть несколько амбаров для вещей и еще одна терраса.

Дети Пономаренко давно получают деньги от его бизнеса в аэропорту "Шереметьево". Это стало известно после наложения санкций, когда бизнесмен сообщил российским СМИ, что уходит с поста председателя совета директоров предприятия. "Акционером АО "Международный аэропорт Шереметьево" является ООО "Шереметьево холдинг", часть акций которого принадлежит трасту, созданному в 2005 году в пользу моих детей", – рассказал миллиардер.

Поскольку в Великобритании Пономаренко входит в перечень подсанкционных граждан, правительство может рассмотреть вопрос "замораживания" и дальнейшей конфискации его недвижимости. Владелицей официально является дочь олигарха.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский банкир Петр Авен, который попал под санкции, заявил, что его бизнес полностью разрушен. Он сомневается, что сможет нанять водителя, а сам водить не умеет.

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