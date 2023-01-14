Обнаруженные СБУ махинации со строительной е-системой в результате реформы станут невозможными, – Федоров

Обнаруженные Службой безопасности Украины махинации с сертификатами и е-системой станут невозможными после проведения строительной реформы.

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Об этом на совместном брифинге с начальником Департамента кибербезопасности СБУ Ильей Витюком рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, он заявил, что цифровизация строительной сферы в Украине лежит в основе реформы градостроительства и законопроекта №5655, который недавно принял парламент. По словам министра, реформа позволит прозрачно и качественно следить за всеми этапами градостроительства и не допускать схемы и какой-либо коррупционной составляющей.

Федоров также добавил, что благодаря созданию Единой государственной электронной системы в сфере строительства государство уже экономит 3 миллиарда гривен ежегодно. А дальнейшая ее работа позволит предотвращать и выявлять еще больше противоправных схем в строительной сфере и сэкономить рекордные миллиарды.

В свою очередь в СБУ объяснили, что из-за несанкционированного доступа к Единой государственной е-системе в сфере строительства, чиновники Национального союза архитекторов и органы государственной власти, местного самоуправления, а также члены отдельных коммерческих структур пытались легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов.

Отметим, что после того как Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №5655 о реформе градостроительства, именно члены Национального союза архитекторов занялись активной критикой этой инициативы.

Как установили в СБУ, в случае с разоблаченными махинациями речь идет о киберзломе, который мог бы узаконить сотни "проблемных" застроек, которые были возведены с нарушением действующих требований и стандартов. Однако схема была вовремя разоблачена, поэтому злоумышленникам не удалось сломать электронную систему.

В частности, злоумышленники пытались незаконно получить деньги из-за подделки и продажи разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций – незаконные регистрации объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм.