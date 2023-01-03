Объемы потребления металла в Украине рухнули на 55%: чего ожидать в 2023 году

Объемы металлопотребления в Украине за год упали на 55% и составили 2 миллиона тонн. Больше всего сократилось потребление в строительной отрасли и в производстве металлоконструкций. В то же время Украина может нарастить производство в металлургической отрасли, если государство будет патриотическим в своих закупках.

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Об этом говорится в аналитическом материале ГМК Центра.

"По оценкам "Метинвест СМЦ", емкость рынка в натуральном выражении по итогам 2022 года снизилась на 55% и составила 2 млн т. В денежном выражении объем рынка упал меньше – на 46%. Снижение удалось сгладить за счет существенной девальвации гривны", - указывают аналитики.

Они подчеркивают: у производителей есть возможность нарастить производство, ведь после победы для восстановления инфраструктуры потребуется много металлопродукции. Но уже сегодня понятно, что в рамках западных кредитов или грантов на восстановление международные партнеры будут настаивать на приобретении продукции своих компаний или предоставлять материальную помощь в виде готовой продукции, что никоим образом не поможет отечественным производителям.

"Первые колокольчики уже есть. "Укрзализныця" подписала договор с французским производителем Saarstahl Rail о поставках рельсов. Финансирование будет осуществляться в рамках соглашения с правительством Франции. Кроме того, Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией по гранту на приобретение рельсовых скреплений. Также был подписан меморандум. "Укравтодором" и французской компанией Matiere о поставках конструкций для мостов на сумму около 25 млн евро. В рамках восстановления разрушенной инфраструктуры Украина уже получила или вскоре получит мостовые конструкции из Чехии, Швеции и Норвегии", - перечисляет издание.

Таким образом, подчеркивают аналитики, украинские металлурги и производители металлоконструкций могут быть отстранены от выполнения программ восстановления страны, хотя им по силам изготовить все необходимые виды продукции.

"Украинские производители готовы к восстановлению инфраструктуры и поставок различной металлопродукции. Главное - чтобы государство было патриотическим в своих закупках и отстаивало интересы национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках", - резюмирует издание.

Как известно, за время войны в ГМК зафиксировано падение производства на 70% и полная потеря 40% производственных мощностей. Это делает отрасль наиболее пострадавшей в Украине. При этом горно-металлургический комплекс – это одна из бюджетообразующих отраслей, и при условии оказания помощи от государства он может стать драйвером украинской экономики.