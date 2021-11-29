Новое руководство УЗ вернуло на работу функционеров эпохи Кравцова – СМИ

С тех пор как на должность главы "Укрзалізниці" в августе назначили новое руководство, начался процесс возвращения в компанию чиновников, руководивших компанией во времена Евгения Кравцова – бывшего начальника железной дороги, прославившегося коррупционными скандалами. Об этом написал глава ОО "Промышленно-предпринимательский союз" Владимир Каспрук для "Апострофа".

Как известно, увольнению Кравцова в 2020 году предшествовало признание срыва плана реструктуризации компании и провала либерализации рынка локомотивной тяги, а также коррупционные скандалы вокруг УЗ. Однако, как только на железную дорогу пришло новое руководство, начали возвращаться менеджеры, уволенные после ухода Кравцова от дел.

"В итоге, ныне управленческая вертикаль в "УЗ", а особенно ее среднее звено, снова насыщена кадрами с сомнительной биографией, происходящими из орбиты экс-председателя правления компании Кравцова", — пишет эксперт.

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Среди таких людей, например, Наталья Запольская, которая была заместителем директора Департамента персонала и кадровой политики во времена Кравцова, а затем была уволена. Уже в сентябре 2021 она вернулась в УЗ и пошла на повышение: стала директором Департамента персонала и кадровой политики. Находится в дружеских отношениях и обменивается информацией с другой экс-помощницей Евгения Кравцова Валерией Сыроватской, пишет эксперт.

Также в компанию вернулся Вячеслав Еремен, который у Кравцова был операционным директором. Сейчас он – и.о. директора по коммерческой работе и логистике и советник главы УЗ.

Вернулся в УЗ и Андрей Букин, бывший заместителем директора филиала "Юго-западная железная дорога" во время каденции Кравцова. Сейчас он – и.о. директора этого же филиала. Кстати, Брат Андрея – Павел Букин занимал должность главы государственного концерна "Укроборонпром".

Напомнил Каспрук также о возвращении в УЗ Александра Красноштана. В Кравцова он был директором департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок. Новый руководитель УЗ вернул его в качестве начальника службы пригородных пассажирских перевозок. Именно он, по информации эксперта, лоббирует проект City Express и покупку поездов Stadler, которая стала рекордной коррупционной схемой в УЗ.

"Бандурко Анна – еще одно лицо, которое можно назвать "мастодонтом" коррупционных схем "Укрзализныци". Бандурко возглавлял и возглавляет Филиал "Центр сервисного обеспечения" УЗ. Он также входит в перечень лиц, отстраненных от должностей весной 2021 года, однако вернувшихся" на должности после назначения нового руководства," – пишет Каспрук.

По его данным, за время работы в УЗ Бандурко запомнилась общественности и экспертам оглашением многочисленных тендеров, которые привели к многомиллионным переплатам.

"Да, Филиал "Центр сервисного обеспечения" закупала подарочные наборы для первоклассников с переплатой в 2 млн гривен, у предприятий с признаками фиктивности, и неоднократно переплачивала на тендерах по закупке форменной одежды для сотрудников", — написал Каспрук.

Как известно, "Укрзалізниця" объявила тендер на закупку 80 швейцарских поездов Shtadler стоимостью 31,5 млрд грн. Таким образом, цена закупки – 12,5 млн евро за один поезд, и она завышена от рыночной на 40%. Так, электропоезда Shtadler Германия покупала вдвое дешевле – за 6,3 млн евро, а Польша – за 7,5 млн. Таким образом, схема принесет минимум 4 млн евро "отката" с каждого поезда, итого – 300 млн евро.

Напомним, по данным ВСК по УЗ, коррупция на закупках у УЗ составляет минимум 8 млрд грн ежегодно. То есть, каждый час из компании воруют 1 млн гривен. Единственный путь искоренить коррупцию в компании – провести реформу, требуемую от Украины ЕС, и разделить компанию на функциональные вертикали, подытожили в ВСК.