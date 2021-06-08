Новинский инициировал собрания в 'Харьковоблэнерго' и 'Харьковэнергосбыт' для формирования Набсоветов

Компания Smart Holding (Cyprus) Ltd Вадима Новинского, как акционер АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", инициировала проведение внеочередных собраний указанных компаний.

Соответствующее обращение компания направила в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе. Компания предлагает рассмотреть вопросы об избрании членов Наблюдательных советов энергокомпаний. Также планируется провести независимую специальную проверку их финансово-хозяйственной деятельности в 2019-2020 годах.

Кроме того, Smart Holding объявила о начале конкурсного отбора кандидатур на должности независимых членов Наблюдательных советов обществ. Для проведения конкурса привлечено украинское представительство международной компании по отбору управленческого персонала Boyden. Условия конкурса и требования к кандидатам опубликованы на странице конкурса.

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"В течение длительного времени Наблюдательные советы АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", как и коллегиальные органы управления многих компаний с государственной долей, выступали скорее как некий карманный орган для продвижения нужных управленческих решений в интересах дельцов от власти. Государство должно быть заинтересовано в прекращении практик "теневого управления", ведь от этого напрямую зависит успешность и результативность запланированной в этом году приватизации этих предприятий", – отметил директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович.

Он предложил Фонду госимущества Украины присоединиться к участию в конкурсе и воспользоваться наработками международной компании по отбору руководящего персонала.

Как сообщалось, в мае Smart Holding обжаловала в суде решения, принятые на заседаниях Наблюдательных советов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" 23 марта 2021 года, в частности, о проведении общего собрания этих обществ 28 апреля 2021 года. Компания убеждена, что после 6 января 2019-ого состав Наблюдательных советов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" стал неправомочным, так как не был приведен в соответствие с нормами действующего законодательства.

В Smart Holding считают, что неразрешенность вопроса с избранием нового состава Наблюдательного состава компаний создает условия для продолжения коррупционных схем на предприятии. Ссылаясь на финансовых аналитиков, компания указывает на как минимум трёхкратное занижение показателей операционной прибыли (EBITDA) этих государственных энергокомпаний по сравнению с действующими на рынке компаниями частного сектора. По их оценке, речь может идти о потерях на сумму свыше $ 30 млн. долларов США ежегодно.

В феврале областная прокуратура провела обыски в административных зданиях "Харьковоблэнерго". По данным надзорного ведомства, обыски проводились в рамках расследования фактов злоупотребления служебным положением менеджментом компании, повлекшим убытки. Речь, в частности, шла о умышленном занижении объемов потребления электроэнергии для отдельных предприятий в рамках договоренностей. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц) УК.

Тем временем издание "Наші Гроші" сообщило, что на тендере 27 мая "Харьковоблэнерго" закупила кабеля по цене 30-40% выше (по некоторым позициям в 2 раза), чем в ходе аналогичных закупок, проведенных месяцем ранее тендерным комитетом "Ривнеоблэнерго".

Как известно, формирование независимых Наблюдательных советов в компаниях, в уставных капиталах которых 50% + акций (долей) принадлежит государству, является обязательным, согласно Закону Украины №1405-VII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности", который был принят Верховной Радой 2 июня 2016 года.

АО "Харьковоблэнерго" является оператором системы распределения (ОСР), владеет и обслуживает распределительные электрические сети, расположенные на территории области.

Протяженность электросетей "Харьковоблэнерго" составляет 39,6 тыс. км, кабельных линий – 7,3 тыс. км. Компания эксплуатирует 11,16 тыс. подстанций напряжением 0,4-150 кВ.

ЧАО "Харьковэнергосбыт" предоставляет услуги по поставке электроэнергии потребителям Харькова и области.

Основными акционерами компаний являются государство в лице ФГИ владеющее 65% акций компании, а также Smart Holding (Cyprus) Вадима Новинского – 29,79%.