Новая электростанция ДТЭК Ахметова будет продавать 'зеленую' энергию дешевле оптовых цен

Новая Тилигульская ВЭС компании ДТЭК Рината Ахметова будет производить электроэнергию по 2,83 грн/кВт.час, что на 13% ниже текущих рыночных цен.

Соответствующий уровень "зеленого" тарифа установлен на заседании НКРЭКУ 25 января.

На данный момент для новой ВЭС Ахметова установлен самый низкий "зеленый" тариф среди всех ВЭС страны. Он установлен на уровне 8,82 евроцента, что при текущем курсе составляет 2,83 грн/кВт.час.

При этом оптовая цена – средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед (РДН) – на 26 января составляет 3,26 грн/кВт.час. К текущей оптовой цене скидка, с которой ВЭС будет продавать электричество, равна 43 коп./кВт.час.

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Напомним, первая ветротурбина Тилигульской ВЭС мощностью 6 МВт введена в эксплуатацию в конце декабря 2021 года. Строительство станции ведется, в том числе за счет средств, привлеченных компанией в качестве "зеленых" еврооблигаций.