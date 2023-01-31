НКРЭКУ ведет себя аморально, штрафуя энергетиков за блекаут после обстрелов, – Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ведет себя аморально и неадекватно, когда выписывает энергетикам штрафы за нарушение графиков отключения вследствие вражеских обстрелов, заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

Видео дня

Он обратил внимание, что НКРЭКУ проводило проверки в "Закарпатьеоблэнерго" 16, 23, 24 и 25 ноября, когда россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины, в результате чего начались локальные блекауты.

"Мы же понимаем, что такое блекаут? Я просто хочу обратить ваше внимание на полное, я не хочу их оскорблять, ну неадекватность руководителей определенных подразделений, которые понимая, какие проблемы были в энергетике в эти даты, позволяют себе писать такие проекты актов. Ну это цинично, это безнравственно", - подчеркнул Кучеренко.

Нардеп отметил, что у народа не будет доверия к членам НКРЭКУ, которые выносят наказание для облэнерго в такие даты.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.