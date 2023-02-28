НКРЭКУ в марте определит объемы недоплат 'зелеными' инвесторами

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в марте, планирует провести проверку НЭК "Укрэнерго", чтобы выявить размер недоплат предприятиям зеленой энергетики и принять решение для решения этой проблемы, говорится на сайте комиссии.

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"В марте текущего года НКРЭКУ планирует провести проверку НЭК "Укрэнерго", которая должна верифицировать финансовые показатели компании, в частности, определить размер актуальной задолженности перед производителями ВИЭ", - сообщают в комиссии.

Также по вопросу об урегулировании ответственности производителей ВИЭ за небалансы 23 февраля была проведена встреча с участием представителей юридических служб НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель" и всех заинтересованных сторон.

"В ходе мероприятия участники обсудили, в частности, предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, обусловленные решением Верховного Суда от 08.09.2022 года №640/4069/21", - уточнили в комиссии.

По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов в начале 2021 года, которую Верховный Суд Украины признал противозаконной в сентябре 2022 года.

Эксперты и инвесторы считают, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в зеленую энергетику, поскольку Минэнерго, Комитет по энергетике в Раде и НКРЭКУ доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.