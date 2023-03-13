НКРЭКУ создало условия для обвала рынка электроэнергии, – Рагимова

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), создала условия для обвала рынка электроэнергии или для искусственного банкротства госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале "ЕнергоЖінка" заявила, эксперт энергетического рынка, трейдер Джульетта Рагимова.

По ее словам, в комиссии предложили, чтобы "Укрэнерго" больше не покрывал положительные торговые небалансы Гарпока, то есть ту часть, которую не продали на разных сегментах рынка электроэнергии, но фактически выработанную.

"Что это значит? Фактически у Гарпока остается два пути: смириться, что это медленный, но уверенный путь к банкротству - потому что больше не будет источника для выплат "зеленым". Или обвалить цену на рынке, пытаясь продать "зеленку" за любую цену", - сказала она.

"Без жертв не получится. В первом варианте пострадают Гарпок и "зеленые". По второму сценарию будут выгребать все участники рынка", - подчеркнула трейдер.

Ранее сообщалось, что 7 марта НКРЭКУ решило единолично установить новые условия расчета небалансов ГП "Гарантированный покупатель" по торговле электроэнергией из возобновляемых источников. энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

По мнению Украинской ветроэнергетической ассоциации, НКРЭКУ должен обеспечить предприятиям зеленой энергетики оплату убытков, понесенных из-за установления противоправной формулы расчета небалансов, действовавшей почти 2 года.