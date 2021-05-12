НКРЭКУ разрушает украинские генерирующие компании в угоду владельцам энергоемких предприятий и российских энергетиков, – нардеп

Украинские производители электроэнергии могут остаться без денег на закупку топлива и проведение ремонтов из-за искусственного обвала цен на электроэнергию, спровоцированного действиями НКРЭКУ.

Об этом заявил первый заместитель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"С начала мая средняя оптовая цена на электроэнергию для промышленных потребителей меньше одной гривны, этого даже "Энергоатому" недостаточно для покрытия себестоимости. А что это значит - что все без исключения украинские электростанции сейчас ежедневно генерируют колоссальные убытки. А где же брать деньги за закупку топлива, на ремонты и подготовку к отопительному сезону?"- заявил Кучеренко.

Нардеп отметил, что в минувшее воскресенье ферросплавные заводы двух украинских олигархов имели возможность покупать электроэнергию в разы дешевле, чем население. Цена на РДН упала до 50 коп. за кВт час, в то время как тариф для населения составляет 1,68 грн за кВт.

По словам Кучеренко, украинские производители электроэнергии оказались на грани банкротства из-за деструктивных действий НКРЭКУ и демпингового импорта из России и Беларуси.

"Удивительное падение цен для заводов олигархов - это прямое следствие демпингового импорта из России, который НКРЭКУ всячески пытается сохранить. Это результат постоянных непутевых изменений НКРЭКУ в правила рынка и постоянных перекосов, которые принимаются в сделку приближенным к комиссии трейдерам", - пояснил Кучеренко.

Напомним, в начале мая Россия и Беларусь активизировали поставки электроэнергии в Украину. Несмотря на принятый 15 апреля законопроект о запрете импорта из России и Беларуси, трейдеры зарезервировали весь доступ к межгосударственным линиям электропередачи.

Импорт на фоне профицита электроэнергии привел к резкому обвалу оптовых цен до 50-70 коп./ кВт часов, что кратно меньше себестоимости производства электроэнергии в Украине.