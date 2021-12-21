НКРЭКУ не накажет виновных за недоплату долгов в 'зеленой' энергетике, – нардеп

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, начнет фиктивную проверку ГП "Гарантированный покупатель" за нарушение в выплате долгов перед предприятиями "зеленой" энергетики, чтобы отвлечь внимание инвесторов от реальных проблем.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

"НКРЭКУ поздно вечером пятницы все же приняла решение о внеплановой проверке "Гарантированного покупателя". Конечно, потому что предприятие безосновательно остановило выплаты 3 млрд грн "зеленым" электростанциям месяц назад", - сказал Гончаренко.

По его словам, начало проверки это, конечно, хорошее. Однако ему слабо верится, что то же самое ручное НКРЭКУ найдет и накажет виновных.

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"Возможно, это будет очередная отмазка, чтобы и дальше замылять глаза инвесторам", - подчеркнул Гончаренко.

Он также добавил, что от предыдущего руководителя Вадима Улиды осталось только упоминание в отделе кадров и скандалы в СМИ.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.