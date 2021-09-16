НКРЭКУ может ограничить конкуренцию при экспорте электроэнергии – ФРТЭК

Новые правила для экспортеров электроэнергии, предложенные НКРЭКУ, могут привести к ограничению конкуренции и невозможности заключать долгосрочные контракты с европейскими компаниями.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРТЭК) к регулятору.

"Уже сейчас можно с уверенностью констатировать, что введение порядка единовременного уменьшение годового и месячного аукционов сделает невозможным заключение долгосрочных контрактов и может привести к заморозке развития рынка долгосрочных контрактов", - говорится в письме.

В ФРТЭК призвали НКРЭКУ воздержаться от пересмотра правил осуществления экспорта электроэнергий, которые нарушают нормы и правила стран Европейского союза.

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Напомним, ранее проект постановления об изменении правил экспорта раскритиковал Украинский комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

За 8 месяцев 2021 Украина снизила экспорт электроэнергии на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 году - до 2,48 млрд кВт-час.