Нефтетрейдеры поставят УЗ дизтопливо по цене в порту Роттердама плюс $68/т за доставку

Компании "Торум" (входит в группу "Трейд Коммодити") и "Альянс Энерго Трейд" поставят государственной "Укрзалізниці" 15 000 тонн дизельного топлива по цене котировок в порту Роттердам (Нидерланды) плюс от 51 до 68 долларов за тонну на доставку его в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов в системе ProZorro.

"Торум" выиграл тендеры на 12 тыс. т с расчетной ценой от 26 774 до 27 230 грн/т. "Альянс Энерго Трейд" выиграла тендер на 3000 тонн по 26 774 грн/т.

По расчетам издания enkorr, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам, составит у "Торум" $51,3-68,2/т, у "Альянс Энерго Трейд" — $51,3/т.

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Напомним, в августе "Укрзалізниця" приобрела дизельное топливо у Кременчугского НПЗ по цене в порту Роттердам + $50 на тонне.

НАК "Нафтогаз Украины" летом 2021 года продал украинский бензин со своего Шебелинского НПЗ по цене Роттердам+ $23/т.

"Дизельная" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту "Роттердам+" затраты на доставку к потребителю в Украине.