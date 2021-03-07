"Нефтегаздобыча" снижала добычу и накапливала долги до 2013 года – СМИ

Газодобывающая компания "Нефтегаздобыча" до того момента, пока ДТЭК не приобрел ее акции в 2013 году, была убыточной, накапливала долги перед государственным бюджетом и планомерно сокращала добычу.

Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина".

"В течение нескольких лет подряд, вплоть до 2013 года, объем добычи сокращался на 15-20% ежегодно, капитальные инвестиции на 20-50%. Убыток за 2012 год составил 381 млн грн. Возникли долги и перед госбюджетом", – говорится в статье.

По состоянию на конец 2012 года этот долг составлял 64 млн грн.

В статье отмечается, что уже в первый год после прихода профессионального инвестора в 2013 году убыток сменился чистой прибылью 797 млн грн, а налоговые отчисления выросли в 3 раза.

"Уже через несколько лет после продажи "Нефтегаздобычи" профессиональному инвестору добычу удалось увеличить более чем в 3 раза. 2013 год компания закончила уже не с убытком, а с прибылью в 797 млн грн. В 3 раза возросли и налоговые отчисления, превысив 1 млрд грн в 2014 году", – говорится в статье.

Напомним, ДТЭК стал акционером "Нефтегаздобычи" в 2013 году. В развитие компании новый инвестор направил свыше 10 млрд грн, благодаря чему добычи выросла более чем в 3 раза.