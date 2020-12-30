Нефть может упасть до $30: в России резко ухудшили прогнозы
В России специалисты прогнозируют, что уже в первом квартале 2021 года цены на нефть упадут до 30 долларов за баррель.
До этого эксперты делали оптимистичные прогнозы и в декабре ожидали рост цен до 60 долларов. Об этом сообщают "Известия".
"Думаю, что в I квартале следующего года мы столкнемся с развитием негативного сценария на мировых рынках. Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню 30–35 долларов за баррель", – заявил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
По его словам, главная причина грядущего падения стоимости сырья – пандемия коронавируса.
"В Европе, США и других странах снова начали вводить ограничения, объявлять локдауны. Ухудшила общую ситуацию информация о мутации коронавируса в Великобритании. Цены на нефть снова начали падать", – резюмировал эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте 2020 году страны – участники ОПЕК не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу с 1 мая.
В начале ноября издание Wall Street Journal сообщило, что в мире из-за нового коронавирусного локдауна снова начал падать спрос на нефть. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК стали обсуждать новые возможные сокращения добычи.