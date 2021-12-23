Недра госзначения продают за бесценок из-за непрозрачных бумажных процедур в 'Госгеонадрах', – Кац

Действующий порядок выдачи участков недр местного значения для геологического изучения может быть использован для манипулятивных продаж действительно ценных недр по заниженным ценам. Об этом заявил коммерческий директор ООО "ФерроМет1" Роман Кац в интервью.

Бизнесмен заявил, что прямо сейчас под видом продажи участка известняка вроде бы местного значения в Днепропетровской области, происходит "схематоз" по продаже залежей качественного известняка значения общегосударственного.

Схема, по мнению Каца, состоит в том, что прежде чем решить, выставлять ли участок недр на аукцион, чиновники Госгеонадра рассмотрят заявки от потенциальных покупателей. И если всем требованиям будет удовлетворять только один пакет документов, участок Марьянска будет продан заранее известному покупателю. Цена продажи составит менее 774 тыс. грн, хотя реальная стоимость недр на данном участке может превышать десять миллионов гривен.

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"Что мешало Госгеонадру за небольшие сравнительно деньги – за 200-300 тысяч гривен – зная, что рядом есть месторождение общегосударственного значения, самим доучить участок, пробурить с десяток скважин и номинировать эту территорию также как месторождение общегосударственного значения?" – спрашивает бизнесмен. По его подсчетам, на Марьянском участке может быть от 15 до 19 млн. тонн известняков, и не местного, а государственного значения. – Если здесь старт в сотнях тысяч гривен, то после геологического изучения самими Госгеонадрами старт этого участка начинался бы с десятка миллионов гривен. Она стоит в десятки раз дороже, чем сейчас. Именно поэтому – у меня очень неоднозначное отношение к таким действиям Госгеонедр".

Роман Кац отмечает, что слабое место Госгеонадр – бумажные заявления от покупателей спецразрешений.

"Вся страна взяла курс на диджитализацию, а Госгеонадра до сих пор принимают пакеты документов от соискателей спецразрешений в бумажном виде. Почему не использовать уже разработанный механизм для подачи в электронном виде идентично Прозорро? Это бы сделало невозможным определенные манипуляции на уровне сотрудников. Потому что критерии оценки документов Специалистами не всегда соответствуют законным критериям.Одна и та же территория может быть в процессе подготовки пакета документов оценена по-разному.Одна программа может выдать площадь участка, грубо говоря, 100 га, а другая – при тех же точках координат, может давать погрешность до 0,5 га. Именно поэтому Электронный кабинет недропользователя – это работа в правильном направлении. Когда будет работать этот кабинет мы, наверное, действительно уйдем от человеческого фактора, с которым все сталкиваемся" - надеется Роман Кац.

Руководство Госгеонадр уже заявляло о разработке "Электронного кабинета недропользователя", подчеркивая, что именно диджитализация процессов лицензирования и отчетности сократит количество возвратов документов, минимизирует риски и ускорит процессы согласования и получения спецразрешений.

Сейчас разрабатываем и "Электронный кабинет недропользователя". Планируем запустить его на два этапа: в апреле можно будет получать спецразрешения, продлевать срок действия, переоформлять, вносить изменения, регистрировать. Также сделаем интеграцию с общественной кадастровой картой. С июня недропользователи смогут подавать отчеты онлайн, отслеживать статус документов и номинировать участки на аукцион. По словам главы Госгеонедр, именно диджитализация процессов лицензирования и отчетности сократит количество возвратов документов заявителям, минимизирует риски и ускорит процессы согласования и получения специальных разрешений.