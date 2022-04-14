Не увидят Воркуту и Сыктывкар: Россия ввела зеркальные санкции против конгрессменов США и канадских сенаторов

Страна-оккупантка Россия ввела так называемые зеркальные санкции против сенаторов парламента Канады и членов Палаты представителей американского Конгресса. Они теперь внесены "в российский "стоп-лист" на постоянной основе".

Это означает, что американским и канадским политикам запретили въезд на территорию России. О санкциях сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о 398 американцах и 87 канадцах.

В МСЗ страны-агрессора объяснили, что такие действия являются реакцией на еще одну волну антироссийских санкций западных стран, введенных из-за войны в Украине. В частности, речь идет о том, что США ввели против 328 депутатов нелегитимной Госдумы РФ дополнительные санкции еще 24 марта. Против всех остальных представителей российского парламента ограничения были введены еще раньше.

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Таким образом, весь состав Госдумы находится под американскими санкциями.

Кроме того, Россия объявила, что "стоп-лист" в отношении представителей Канады в скором времени будет расширен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Великобритания совместно с партнерами намерена еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.