Не исключаем ни один из вариантов: в США опровергли информацию об отказе отключать РФ от SWIFT

В США рассматривают разные варианты санкций против России, в том числе и отключение банков от системы SWIFT. Таким образом там прокомментировали публикацию немецкой газеты о том, что Вашингтон якобы намерен отказаться от таких мер.

С соответствующим заявлением 17 января выступил представитель Совета национальной безопасности страны. Его слова приводит Reuters.

"Мы продолжаем консультироваться с европейскими коллегами о серьезных последствиях для России, если она продолжит агрессию в Украине", – сказал чиновник.

Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники написало, что американцы и европейцы якобы больше не рассматривают отключение РФ от SWIFT.

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Газета уточняет, что стороны готовятся к адресным санкциям против крупнейших российских банков.

Отметим, что SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что отключение РФ от SWIFT может стать "атомной бомбой" для рынков капитала.