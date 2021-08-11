НАУ обратилась к властям об отмене 90-дневного ограничения при изменении цен на сжиженные газы

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) обратилась к Первому вице-премьер-министру — Министру экономики Украины Алексею Любченко и Председателю Комитета ВРУ по вопросам экономического развития с просьбой внести изменения в закон Украины "О публичных закупках" и отменить 90-дневное ограничение на изменение цены для сжиженных газов.

3 июня 2021 года Законом Украины №1530-IX внесены изменения в пункт 2 часть 5 статьи 41 Закона Украины "О публичных закупках". Эти изменения привели к тому, что сжиженный газ для автомобильного транспорта и сжиженный газ для коммунально-бытового потребления и промышленных целей были исключены из перечня видов топлива, к которым не применяются ограничения сроков изменения цены товара. Поэтому стоимость сжиженного газа согласно договору о госзакупках может меняться не чаще, чем один раз в 90 дней с момента подписания договора.

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Стоит отметить, что рынки газа являются достаточно динамичными, биржевые котировки цены на сжиженный газ в течение 2020–2021 гг. менялись почти на 50%. При таких требованиях операторы, действующие в правовом поле, будут вынуждены отказаться от длительных контрактов по сжиженным газам, что в свою очередь может привести к рискам с бесперебойным снабжением этими видами топлива для государственных и коммунальных нужд.

С целью устранения дискриминации на рынке топлива, рисков с бесперебойным снабжением сжиженными газами для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, а также обеспечения надлежащего выполнения требований Закона Украины "О публичных закупках" по долгосрочным контрактам НАУ просит Первого вице-премьер министра — министра экономики Украины Алексея Любченко инициировать внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и отменить 90-дневное ограничение возможности изменения цены на сжиженные газы.