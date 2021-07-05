Споттисвуд должна публично отчитаться о работе наблюдательного совета 'Нафтогаза', - Кучеренко

Председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд должна выйти с публичным отчетом о деятельности наблюдательного совета.

Об этом дискуссии "Корпоративная реформа. Что пошло не так?" сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Руководящие органы государственной компании должны отчитываться перед обществом о своих достижениях. Был ли хоть раз такой отчет? Я бы с удовольствием увидел бы такой отчет Клэр Споттисвуд, чтобы она рассказала о своих успехах, об успехах всего наблюдательного совета. Госпожа Ковалив, Бойко .. . Каких успехов мы достигли? ", - сказал Кучеренко.

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По его мнению, правительство пока должно восстановить свои рычаги влияния на компанию, чтобы избежать дальнейшего развертывания "катастрофической ситуации".

"Логика государственного управления такова, что правительство, придя в марте прошлого года, должено было провести аудит и принять кадровые решения. Но вместо этого было принято решение на четыре года без конкурса продлить контракт с господином Коболевым. Ровно через год правительство признало провальной работу и правления, и наблюдательного совета ", - высказал мнение эксперт.