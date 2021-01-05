Нардепы предостерегли НКРЭКУ от принятия катастрофического решения для 'зеленой' энергетики

Народные депутаты межфракционного объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" предостерегли Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от принятия катастрофического решения, которое угрожает функционированию сектора "зеленой" энергетики и энергетической безопасности государства.

Соответствующее обращение от межфракционного объединения 5 января было отправлено по адресу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя Офиса президента Андрея Ермака, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, а также и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

"Обращаемся к вам по решению НКРЭКУ, которое планируется принять 6 января 2020 года в части, касающейся задолженности на рынке электрической энергии... Учитывая, что КМУ утвердил в декабре 2020 года соответствующие государственные гарантии на сумму 11,3 млрд грн с целью привлечения НЭК "Укрэнерго" кредитов от трех государственных банков, то производители ВИЭ ожидали исполнения обязательства по погашению 40% от имеющегося долга (9 млрд грн) до конца 2020 года", – говорится в письме.

Сообщается, что НКРЭКУ на заседании 6 января намерен рассмотреть вопрос о урегулировании задолженности на рынке электрической энергии с возможным внесением изменения в нормативные документы, запрещающие ГП "Гарантированный покупатель" использовать деньги, привлеченные оператором системы передач и переданы ГП "Гарантированный покупатель", для погашения долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

"Принятие такого решения будет катастрофическим, ведь уничтожит единственный доступный источник для погашения задолженности и нивелирует все предоставленные Кабинетом министров Украины и Национальной комиссией обязательства. Поэтому призываем в установленном законодательством порядке обеспечить выполнение обязательств, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании, и не допустить нарушения прав инвесторов возобновляемой энергетики через принятие решений, которые противоречат уже достигнутым договоренностям", – заявили депутаты межфракционного объединения.

Напомним, что 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года представить план министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали Меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.