"Налоговый" закон 5600 негативно повлияет на жизни украинцев, – Гетман

Законопроект правительства о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600) ударит по малому и среднему бизнесу, а также населению.

Об этом написал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман для "Зеркала недели".

"В проекте оказались десятки норм, которые ухудшат условия работы малого и среднего бизнеса, а также негативно скажутся на гражданах", - написал Гетман.

Среди таких норм он, в частности, назвал налогообложение НДФЛ по ставке 18% (вместо 5%) доходов от продажи в течение отчетного налогового года третьего и следующих объектов недвижимости. По его словам, это ударит по инвестициям в жилищное строительство.

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Кроме того, на сфере строительства жилищной недвижимости негативно скажется еще одна норма этого законопроекта - о налогообложении НДС операций по продаже жилья (сейчас такие операции, кроме первой поставки жилья, освобождены от налогообложения). Он отметил: внедрение этой нормы приведет к нарушению евроинтеграционных обязательств Украины (глава 4 Налогообложение, статья 353, приложение XXVIII (28) Соглашения об ассоциации).

Также он обратил внимание на предлагаемые налоговые новации в сельском хозяйстве, в частности внедрение налога для микрособственников земель на выращенную ими продукцию.

"Сужается льгота для доходов от продажи своей сельскохозяйственной продукции, выращенной самим физическим лицом на земельных участках, площадь которых находится в пределах 0,5 га (действующая норма — не превышает 2 га). Такая норма противоречит статье 121 Земельного кодекса (размер участков, бесплатно передаваемых гражданам для удовлетворения личных потребностей путем производства сельхозпродукции, — до 2 га)", - объяснил Гетман.

Не менее существенным недостатком законопроекта экономист считает расширение полномочий налоговой, что может привести к усилению давления на бизнес с ее стороны. В частности, законопроектом предлагается предоставить налоговым органам право получать на запрос информацию (объяснение) от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и в том случае, если ГНС выявит факты, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком требований законодательства.

"Поскольку оценка, может ли некий факт свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов, является абсолютно субъективной, такая норма позволяет налоговым органам направлять неограниченное количество запросов, терроризируя предприятие", считает Гетман.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

Ранее экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.

В свою очередь Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600) отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику, а также ухудшит инвестиционный климат страны.