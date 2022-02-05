Налоговики подтвердили отсутствие налоговой задолженности "Метинвеста" – документы

Глеб Иванов
Экономика
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Налоговики подтвердили отсутствие налоговой задолженности 'Метинвеста' – документы

Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля из-за якобы налоговых нарушений.

Об этом сообщается в письмах Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, оказавшихся в распоряжении УНИАН.

Документы об отсутствии задолженности на предприятиях "Метинвеста"
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Документы об отсутствии задолженности на предприятиях "Метинвеста"
Документы об отсутствии задолженности на предприятиях "Метинвеста"
Документы об отсутствии задолженности на предприятиях "Метинвеста"
Документы об отсутствии задолженности на предприятиях "Метинвеста"
Документы об отсутствии задолженности на предприятиях "Метинвеста"

Напомним, группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме уплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому способствовала благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

В то же время 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы налоговых нарушений.

Как отмечал политолог Николай Давыдюк, подобные действия приводят к давлению на украинский бизнес и создают негативный инвестиционный климат в стране.

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