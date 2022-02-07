Проведенные обыски в 'Метинвесте' полностью дискредитируют Украину, - экономист

Проведенные обыски в "Метинвесте", несмотря на документальное признание налоговой отсутствия долгов у этой компании, должны вызвать тревогу у гражданского общества. Это полностью дискредитирует Украину как правовое государство.

Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук. По его словам, это наносит удар как по международному имиджу страны, так и имиджу власти внутри страны, информирует "5 канал".

"Такого не должно быть, и это не зависит от того, о каком бизнесе идет речь, – о большом, малом или среднем. Представляете, если они позволяют себе так обращаться с крупным бизнесом, как нагло и безоговорочно они это делают с малым бизнесом?", – спрашивает экономист Борис Кушнерук.

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Как сообщалось, налоговая служба обнародовала ряд документов, подтверждающих: налоговых долгов у компании нет. Однако обыски были проведены. Компания сообщила о давлении на бизнес и призвала правоохранителей работать в правовом поле.

Общие налоговые вычеты "Метинвеста" на протяжении 2021 года составили почти 53 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.