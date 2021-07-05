Налогом на 'зеленый' ток Шмыгаль хочет закрыть дефицит бюджета, – Корчмит

Введением акциза на "зеленую" энергетику, что предложено в законопроекте №5600, правительство хочет залатать дыры за счет инвесторов в развитие отрасли ВИЭ в Украине.

Об этом заявил председатель Украинской ассоциации энергосервисных компаний Алексей Корчмит.

"Обкладывать дополнительными налогами "зеленую" энергетику нелогично с двух точек зрения. Во-первых, это демотивирует и уменьшает инвестиционную привлекательность этого направления вообще и сводит на нет усилия власти за последние шесть лет (по развитию отрасли – ред.). А второй момент – она нелогична с точки зрения того, что оправдана исключительно дырами в бюджете, которые пытаются залатать и таким образом пришли к выводу, что это одно из направлений просто залатывания дыр в бюджете", – пояснил Корчмит.

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Он также отметил: абсурдно облагать налогом то, что власть декларирует как направление развития, ведь таким образом оно не стимулируется, а тормозится.

"Облагается все, что вредно. То, что государство хочет умерить потребление таких направлений. А мы должны стимулировать развитие, мы европейские страны, которые достигли сегодня 25-50% возобновляемой энергетики в энергобалансе. У нас на сегодня 8%. И мы ничего на самом деле так и не достигнем, если будем только демотивировать инвесторов", – отметил Корчмит.

При этом он сообщил, что государство до сих пор не погасило почти 20 млрд задолженности за потребленную "зеленую" электроэнергию, что обязалось сделать согласно подписанному между правительством и инвесторами меморандумом еще летом прошлого года. Зато вводит акциз на ток с ВИЭ.

"Мне кажется, что государство убивает окончательный осиновый кол в потенциальную инвестицию именно в это направление", – подытожил Корчмит.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

Ранее профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).