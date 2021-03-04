Налог на элитные авто: сколько заплатили украинцы в 2020 году

Украинцы по итогам 2020 года заплатили 202 миллиона гривен транспортного налога за дорогостоящие автомобили.

Ставка налога составляет 25 тысяч гривен, однако поступления от него в местные бюджеты не превышают нескольких десятых процента от всех общин. Об этом говорится в статье ЭП.

Поступления от налога сокращаются три года подряд. К примеру, в 2018 году объем средств, перечисленных на уплату транспортного налога, достигал 315 миллионов гривен.

Во-первых, это связано с тем, что сокращается перечень авто, с которых нужно платить налог. Во-вторых, уменьшение поступлений связано со снижением платежеспособности. Украинцы стали покупать меньше машин, в том числе и люксовых.

В 2013 году в Украине зарегистрировали 213 тысяч новых легковых авто, в то время как в 2019-2020 годах ежегодно регистрировали менее 90 тысяч.

Ожидается, что тенденция к уменьшению поступлений от транспортного налога продолжится и в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг закупки "Укравтодором" нескольких внедорожников. Компания собиралась потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В тендере на закупку Toyota Land Cruiser Prado заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроли, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности. На внедорожник "Укравтодор" должен был потратить 1,8 млн грн.

Впоследствии, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала в ООО "Техноцентр" Навигатор " два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.

Речь шла о внедорожнике Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 выпуска.

После огласки в обществе Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado отменен. Одновременно с этим были инициированы дополнительные проверки аналогичных закупок.