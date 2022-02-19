'Нафтогаз' станет банкротом, если будет увеличена рента на добычу газа, – Дубинский

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Увеличение ренты на добычу газа приведет к колоссальному росту тарифов для населения и к необратимому банкротству НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский подчеркнул, что при цене на газ в 800 долларов, дочерняя компания "Нафтогаза" "Укргаздобыча" должна будет платить 592 доллара ренты, при том что она продает газ населению и теплокоммунэнерго по 280 долларов/тыс. куб. м.

"Последствия – необратимое банкротство "Нафтогаза" и колоссальный скачек тарифов для населения", - написал Дубинский.

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Напомним, 11 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.