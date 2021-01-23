'Нафтогаз' продал дизтопливо по 'Роттердам+$45/т'

Компания "Укргаздобыча" (НАК "Нафтогаз Украины") 19 января продала дизельное топливо по месячным контрактам с поставкой в январе с премией $45/т к цене в порту Роттердама (Нидерланды).

Об этом сообщило издание Enkorr со ссылкой на данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).

УГД продала 120 т из выставленных на торги 720 т дизельного топлива.

Премия зафиксирована в долларах и будет автоматически прибавляться к котировкам дизтоплива в порту Роттердама за месяц поставки.

Напомним, дизельное топливо по формуле цена в порту Роттердама плюс фиксированная премия продаёт также крупнейший НПЗ "Укртатнафта". Средняя наценка к цене в Роттердаме в 2020 году составляла $30/т.

Такое по формуле аналогичной "Роттердам+" "Укрзализныця" закупает дизтопливо и уголь.

Цены на уголь в 2016-2019 гг. также определялись по формуле "Роттердам+". Эта формула была согласована с МВФ и предусматривала прозрачный подход к ценообразованию на энергетический уголь.