НАБУ рассмотрит вопрос об открытии дела против руководителя 'ГарПока' Пилипенко, – Наливайченко

Народный депутат Валентин Наливайченко обратился в НАБУ с требованием расследовать конфликт интересов руководителя ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко из-за его семейного энергетического бизнеса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его обращение в Facebook.

"Факты, которые были установлены нашей парламентской ВСК, должны немедленно расследовать правоохранители, а виновные должны понести наказание. Коротко напомню: руководитель ГП "Гарантированный покупатель" господин Пилипенко имеет непосредственное отношение к как минимум двум проектам в "зеленой" энергетике. Это значит, что руководитель государственной компании сам у себя покупает электроэнергию и сам себе за нее платит", - сообщил нардеп.

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По его словам, в этой схеме вся классика украинской коррупции - компании, которые получат средства от госпредприятия, оформлены на ближайших родственников руководителя этого госпредприятия.

"Ожидаю немедленной реакции НАБУ. О результатах сразу сообщу вам", - подчеркнул нардеп.

Напомним, новый руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко 14 декабря задекларировал прямое и опосредованное право собственности на 2 солнечных электростанции и энергетического трейдера, которые являются контрагентами возглавляемого им госпредприятия.