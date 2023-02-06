Блог | Аnti-colorados: На шею путинской экономике подвесили еще один груз

Предлагаем рассмотреть вопрос о том, как "не работают западные санкции", глазами прессы противника, чтобы черпнуть из первоисточника, а значит, из самых недр выгребной ямы. Ведь когда информация попадает к "экспертам" и "аналитикам", они тут же косятся сначала на сову, а потом – на глобус и пытаются выжать из сюжета что-то вроде сенсации. Если посмотреть ролики в ютубе, произведенные нашими доморощенным деятелями, то очень быстро приходишь к выводу о том, что название сюжета чаще всего не несет никакой смысловой нагрузки в принципе, там у них все "здригнулось", "розбито", "спалено вщент" и так далее, причем – на территории противника.

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Если заняться этим вопросом для интереса, то они уже раз несколько спалили москву, а сколько раз у них уже разбежалась вся вражеская армия – счету не поддается. Причем, писать им об этом бесполезно, поскольку это как раз тот самый прием, который можно назвать квази-сенсацией. Вы прочли, клюнули, нажали на видео и выслушав их просьбы подписаться и поставить лайк, начинаете слушать циклическую чушь, которая не имеет отношения ни к названию сюжета, ни к реальным событиям, ни к здравому смыслу.

Часто там рассказывают настолько откровенный бред, что приходится подозревать Конашенкова, что он выучил українську и специально выдает подобные вещи. Но в других случаях, на экране появляется говорящая голова, и вещает с видом эксперта уже пусть не такую откровенную чушь, но вещи – противоречащие либо фактическим обстоятельствам дела, либо ему же самому, когда он говорил противоположное, только раньше. И вот по санкциям кто только не оттягивался и чего только не рассказывали. Их посыл прост. Санкций мало, они – не те и они точно – не работают.

Между прочим, тоже самое рассказывают и их записные рупоры пропаганды, а вот второй или третий эшелон прессы описывает пусть и не совсем реальную ситуацию, но уже гораздо ближе к действительности. Именно поэтому обзор таких источников бывает очень интересным. И если мы постоянно следим за состоянием главной соски экономики противника – нефтегазовым сектором, то сейчас предлагаем некоторые рассуждения их прессы о другом, но под санкционным соусом.

"Российская металлургия, одна из ключевых отраслей промышленности, на которую приходится 18% выпуска и 8% национального ВВП, продолжает переживать обвальное падение продаж на внешних рынках. В январе экспортные перевозки черных металлов в России упали на 23% год к году… Вывоз металлов в направлении портов обвалился на 28%, до 1,6 млн тонн. Перевозки через погранпереходы уменьшились на 10%"

Их пресса пишет о том, что ключевые металлургические предприятия уже ощущают серьезные проблемы. Так гигант Северсталь столкнулся с падением экспорта в 5 раз, а НЛМК потеряла четверть своего экспорта, и этот процесс только развивается, а просвета не видно. Представители отрасли говорят о том, что по состоянию на сегодня, излишки продукции уже составляют 30 миллионов тонн, а даже с помощью правительства пристроить удастся максимум 3 миллиона. Остальное просто некуда девать, и если не останавливать производство, то работа "в склад" банально уложит всю отрасль.

И вот теперь уже не только нефтяники, но и металлурги столкнулись с изнанкой знаменитого путинского маневра "разворот на Восток". Может, в Азии действительно могут купить дополнительные объемы стали, но точно – не всю и плюс к тому, токсичная продукция уже не уйдет по обычной цене. Те объемы, которые предварительно готовы к покупке, нарываются на требования дисконта от 15 до 40%. Чем больше партия, тем больше дисконт. И в таких условиях они тут же вылетают за предел рентабельности. Уже имеются случаи продажи себе в убыток и это – только начало. Ведь они рушат собственные же азиатские рынки.

Ну а прямо сейчас готовятся американские санкции еще и на алюминий. Европа переводит свои потребности на американских производителей и прямо сейчас происходит ретруктуризация этого рынка. Ожидается, что до конца месяца российский алюминий окончательно уйдет под санкции, но это не будет прямой запрет, а просто будет введена 200% пошлина, что в общем-то, равносильно эмбарго. Видимо, в Белом доме с юмором все в порядке и готовы пошутить в тот момент, когда отрасль к этому уже готова.

И вот такие санкции постепенно падают в копилку, которая заботливо привязана на шею путинской экономике. С каждым месяцем этот груз становится все более существенным и как пишут их источники: "В январе нефтегазовые доходы России упали на 46% год к году, а общие доходы обвалились на 35%" В общем, тут вопрос только в том, придушит ли ее этот груз или утопит, ну а нам – все равно, лишь бы быстрее.