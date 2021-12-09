На Луганщине жители обратились к власти из-за блокады Россией местной ТЭС

Жители Луганщины обратились к власти с просьбой решить ситуацию с блокированием Россией поставок угля на Луганскую ТЭС. Свое обращение они направили президенту, премьер-министру и главе ОГА.

Соответствующее заявление опубликовал в Facebook глава Общественного совета при Счастинской городской военно-гражданской администрации (ВГА) Андрея Гундертайло. Он рассказал, что такое решение было принято на экстренном внеочередном заседании Общественного совета при Счастинской городской ВГА.

Заседание было созвано из-за решения РФ заблокировать поставки угля в Украину, которые в отсутствие железнодорожного пути из контролируемой части Украины являются единственным источником поставки угля на Луганскую ТЭС.

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Ранее стало известно, что для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации в регионе Луганская ОГА обратилась к министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой способствовать снятию блокады на поставку угля на Луганскую ТЭС.

В качестве временной альтернативы станция также может использовать природный газ, но для этого требуется указание государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины".