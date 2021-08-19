Модернизация Днестровской ГАЭС позволит снизит тарифы на электроэнергию для населения

По данным пресс-службы компании " Укргидроэнерго", на Днестровской ГАЭС состоялся пуск гидроагрегата № 4 в генераторном режиме. Событие имеет большое значение для Объединенной энергетической системы страны, добавляя новые маневровые мощности.

По словам заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко, Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы для энергетики нашей страны. Она успешно выполняет роль надежного резерва по покрытию пиковых нагрузок.

"Введение в работу дополнительного гидроагрегата обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС, что, в свою очередь, приведет к экономии угля и газа. Другим, не менее важным аспектом проекта является то, что на объекте установлено современное оборудование, которое на 85% изготовлено украинскими заводами-производителями – "Турбоатомом" и "Электротяжмашем"!" – отметила Юлия Свириденко.

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Эксперты в энергетической отрасли уверены: введение дополнительных мощностей в Объединенную энергетическую систему Украины позволит снижать тарифы на электроэнергию для населения в будущем. По мнению специалистов, модернизация энергосистем положительно влияет на безопасность страны и позволит уменьшить зависимость от поставок электроэнергии из России.