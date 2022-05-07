Мобильные операторы "ДНР" и "ЛНР" переходят на российский телефонный код +7
Мобильные операторы "Феникс" и "Лугаком", которые действуют на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР", переходят на российскую систему нумерации телефонов "+7". В свою очередь абоненты "Феникс" с кодом нумерации "+38071" получат дополнительный номер в коде системы нумерации страны-террориста.
Как заявил так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин, тарификация не изменится, а замена SIM-карты не потребуется, пишут сепаратистские интернет-ресурсы. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" 7 мая.
При этом недоглава недореспублики "ЛНР" Леонид Пасечник сказал, что им выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации "+7959". Он указал, что использоваться будет существующий номер мобильного оператора "Лугаком".
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях юга Украины Кремль вводит порядки "тоталитарных властей советского образца". Россия отключает людей от связи и интернета, вводит свои образовательные программы, валюту, законы и возвращает памятники Ленину.
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления украинских властей и рассказ местного жителя. Отмечается, что оккупанты пытаются ограничить доступ населения к правдивой информации о ходе войны.
Так, председатель Запорожской ОГА Александр Старух выразил уверенность в том, что Кремль пытается подавить сопротивление гражданских. "Давление на людей в последние недели приобрело системный характер. Действительно так, будто Советский Союз вернулся туда, и люди вынуждены жить в страхе", – рассказывает он.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские оккупанты на временно захваченных территориях в Запорожской и Херсонской областях требуют от предпринимателей открыть свои магазины. Они заставляют подписать договора с крымскими поставщиками и принимать рубли.