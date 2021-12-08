Минрегион в 2022 году реализует 5-6 пилотных проектов поддержки индустриальных парков

5-6 проектов по развитию индустриальных парков в 2022 г. получат бюджетное финансирование. Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Иван Лукеря на III форуме индустриальных парков, организованном Торгово-промышленной палатой Украины.

"В 2022 году мы начнем с пилотных проектов развития нескольких индустриальных парков и постепенно перейдем к строительству индустриальных парков в целом по Украине. В проекте госбюджета-2022 нам удалось найти ресурс для небольших пилотных индустриальных парков, около 400 млн грн", – сказал он.

По словам замминистра, деньги из госбюджета будут выделены на условиях совместного финансирования с местными властями для строительства базовой инфраструктуры индустриальных парков – "для того, чтобы элементарно снизить цену входа инвестора на территорию". Речь идет о подведении подъездных автодорог и инженерных коммуникаций - электро-, водо, газоснабжения, – уточнил И.Лукеря.

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Минрегион как распорядитель бюджетных средств по данной программе планирует в 2022 г. профинансировать 5-6 проектов создания индустриальных парков.

"Мы планируем в следующем году показать на примере 5-6 территориальных громад, что индустриальные парки – это возможно даже на сегодняшних условиях. Это преимущественно большие города, где есть значительный потенциал с точки зрения привлекательности для инвесторов: рабочая сила, интеллектуальные мощности", – подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что индустриальные парки являются одним из наиболее действенных инструментов развития регионов. "Создание производственных мощностей на территории индустриального парка – это не только трудоустройство местных жителей, это значительный финансовый ресурс, который будет поступать в местный бюджет", – сказал Иван Лукеря.

Он призвал мэров и глав объединенных территориальных общин более тщательно подходить к разработке концепций индустриальных парков, претендующих на получение бюджетного финансирования.

"Поверьте, те маркетинговые предложения, те концепции, которые на сегодня разработаны по индустриальным паркам – это ни о чем. На самом деле, ни один орган местного самоуправления на сегодня не может дать ответ на вопрос, какая специализация у этого индустриального парка, какой потенциал, какой внешний ресурс и т.д. Поэтому надо разработать нормальные концепции, чтобы показать, какие есть преимущества. Просто выделить земельный участок и ждать захода инвесторов – этого недостаточно", – заявил замминистра.

Ранее заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский отмечал заинтересованность местных властей в создании и развитии индустриальных парков. Вместе с тем по его словам, данный инструмент не сможет эффективно работать без финансовых, налоговых и таможенных стимулов, которые являются общепринятой мировой практикой.

Верховная Рада в октябре приняла законопроект №4416-1, предусматривающий, в том числе возможность бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры и инженерных сетей к индустриальным паркам, возможность компенсации стоимости подключения к сетям внутри парка.

В настоящее время рассмотрения в сессионном зале парламента ожидают законопроекты №5688 и №5689, создающие благоприятные условия для притока инвестиций в промышленность через индустриальные парки. С этой целью предлагается использовать фискальные стимулы. При этом предусмотрены специальные "предохранители" от злоупотреблений при использовании стимулов для индустриальных парков.