Мининфраструктуры и Prozorro инициировали возобновление общественного контроля за госзакупками

Правительство приняло решение, которым установило обязательство заказчика публиковать информацию о ценах и товарах тендера в течение 5 дней после согласования всех условий. Речь идет о трехсторонних договорах, заказчиками которых выступают областные администрации, а плательщиком – Укрзализныця. Инициаторами изменений являются Мининфраструктуры и платформа "Прозорро".

Соответствующие изменения внесены в постановление от 2 марта 2022 г. № 185 по осуществлению публичных закупок в условиях военного положения, сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"Возвращаем прозрачность в сферу государственных закупок. Ранее заказчик такой закупки не был обязан публиковать договор сразу, но должен сделать это в течение 20 дней после завершения военного положения. Поскольку источником финансирования этих трехсторонних договоров являются исключительно средства госбюджета – а плательщиком выступает Укрзализныця, мы разработали более действенный механизм обеспечения прозрачности и открытости", – говорит министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Видео дня

В новых правилах указано, что информацию о товарах и ценах закупок заказчик должен обнародовать в течение 5 дней после согласования цен.

По словам Кубракова, такой подход должен сделать систему закупок более прозрачной, минимизировать риск завышения цен на товары и предотвратить другие манипуляции.

"В то же время такая чувствительная информация, как список поставщиков и их контактные данные, при имеющихся обстоятельствах должна оставаться закрытой", – добавил министр.

В сообщении министерства говорится, что вышеупомянутое постановление касается закупки продовольственных, упаковочных и санитарно-гигиенических товаров, горючего, лекарств, вакцин, оборудования и строительных материалов для первоочередных работ на поврежденных боевыми действиями объектах.

При закупке таких товаров плательщиком за средства государственного бюджета выступает Укрзализныця, а определением круга поставщиков, цен, объемов закупок и условий предоплаты занимается Минагрополитики, Минздрав, Минэнерго, Минэкономики, Минрегион и Госпродпотребслужба.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о новой системе обеспечения регионов в условиях войны, когда области, где не идут военные действия, занимаются поставкой всего необходимого в другие области, которые закреплены за ними.