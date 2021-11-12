'Microsoft Украина' и Минокружающей среды объединились для развития 'ЭкоСистемы'

Отныне главный портал экологической информации и экоуслуг пополнился новым партнером. Это позволит национальному вебпорталу "ЭкоСистема" выйти на качественно новый технологический уровень.

Сообщается на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Согласно официальному меморандуму, который подписали исполняющий обязанности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец и директор ООО "Майкрософт Украина" Ян Петер Де Йонг, главными задачами сотрудничества станут:

организация взаимодействия между всеми реестрами в области защиты окружающей среды на базе вебпортала "ЭкоСистема";

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применение технологий обработки данных Майкрософт для обработки информации, аккумулируемой "ЭкоСистемой";

использование модулей Майкрософт для эффективного анализа данных.

Как отметил Руслан Стрелец, сотрудничество с "Майкрософт Украина" важно для проведения дальнейшей качественной трансформации в сфере защиты окружающей среды.

"Минокружающей среды с начала создания ведет активную политику по цифровизации функций и операционных процессов. Цель, которую мы преследуем, это максимальная оптимизация работы, удобное и прозрачное взаимодействие с общественностью и субъектами хозяйствования. Внедряя новые технологии, мы хотим сделать деятельность должностных лиц более эффективной, открыть гражданам максимальный доступ к экологической информации в удобной и понятной для них форме, обеспечить бизнесу прозрачные условия для получения административных услуг в сфере защиты окружающей среды онлайн. Поэтому Минокружающей среды рассматривает "Майкрософт Украина" как стратегического партнера в дальнейшей успешной реализации запланированного", – отметил Руслан Стрелец.

"ЭкоСистема" - это украинская государственная платформа, где будут собраны все административные экоуслуги для бизнеса и вся экологическая информация для граждан. Вебпортал постоянно пополняется новыми онлайн-сервисами и наборами открытых данных: здесь уже доступны 8 онлайн-услуг, 82 реестра открытых экологических данных и 3 интегрированных информационных ресурса (Государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда, сайт wownature.in.ua и Национальный реестр выбросов и перенос загрязнителей).

"До конца текущего года на ЭкоСистеме станут доступны 90 реестров открытых экологических данных, — анонсировал руководитель Минокружающей среды. - В общей сложности обнародованных наборов данных будет не менее 127.

Хочу также напомнить о стратегической цели создания государственной экологической платформы: на базе "ЭкоСистемы" совместить и проанализировать все окружающие данные, чтобы начать сохранение именно аналитической экологической информации. Через 10-20 лет это позволит нам четко понимать различные взаимозависимости, и сотрудничество с "Майкрософт Украина", которую мы сегодня начинаем, делает эти планы более чем реальными".