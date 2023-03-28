Международное сообщество должно объединиться и разблокировать украинские морские порты – ЕВА

Полная разблокировка морских коммерческих перевозок в Черном море и открытие украинских портов для всех видов грузов позволит Украине создать условия для роста промышленного производства и ВВП Украины, а также сохранить/восстановить тысячи рабочих мест и обеспечить уплату налогов и сборов в бюджет, что крайне важно для выполнения государством социальных, гуманитарных и оборонных функций в это сложное время. Поэтому международное сообщество должно объединиться для решения этого вопроса.

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Об этом говорится в открытом обращении Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) в Организацию объединенных наций (ООН), Турцию, Министерство иностранных дел и Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

"Открытие портов станет мощным фактором стабилизации курса гривны, поскольку обеспечит дополнительные значительные поступления валютной выручки. Бизнес решительно настроен поддерживать и развивать экономику Украины. Такую же решительность в действиях ожидает и от международных партнеров!", - говорится в заявлении ЭВА.

В Ассоциации отметили, что морская блокада украинских морских портов сделала недоступными рынки, доставка к которым осуществляется морским транспортом. Отрицательный эффект в экономике сказывается потерей валютной выручки, невозможностью восстановления промышленного производства и уменьшением ВВП Украины. Более того, влиянию подверглись ключевые экспортные направления – агропромышленный комплекс, горно-металлургический и т.д.

"Безусловно, "зерновой коридор" играет важную роль для поддержки мировой продовольственной безопасности. Однако важно акцентировать не только на полноценной работе "зерновой инициативы", но и добиться установления единых условий для перевозки всех грузов в Азово-Черноморском бассейне для Украины. И, конечно наилучшим решением будет полное разблокирование морских коммерческих перевозок в Черном море и открытие украинских портов для всех видов грузов. Для экспортных индустрий крайне важно продолжить полноценную работу и разблокировать логистические цепи", - подчеркнули в Ассоциации.

В ЕВА констатировали: на сегодняшний день некоторые экспортные индустрии Украины переживают едва ли не самые тяжелые времена за историю независимой Украины. В частности, кризисное состояние пока у горно-металлургического комплекса: загруженность большинства предприятий упала более чем на 50% от довоенного уровня. Не полноценно использованным остается и агро потенциал: около 10 млн. тонн только сельскохозяйственной продукции не было отгружено на международные рынки.

"Если Европейская Бизнес Ассоциация обращается в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию, Министерство иностранных дел и к Вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову с предложением объединить усилия и способствовать реализации стратегии полного разблокирования украинских морских портов Черного моря для коммерческих перевозок всех видов грузов и реализации гарантий безопасности и свободы судоходства торговых судов в акватории Черного моря в соответствии с нормами современного международного права!", - резюмировали в Ассоциации.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины заявила, что разблокирование экспорта через морские порты даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.