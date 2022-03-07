"METRO" в Украине призвали закрыть своих коллег в России

"METRO Украина" призвала закрыть своих коллег "METRO в России". Таким образом украинская "дочка" международной компании отреагировала на войну РФ против Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении компании в Facebook. "METRO Украина" 2 марта обратился с официальным письмом к руководству METRO AG в Дюссельдорфе с требованием прекратить работу в РФ, однако получил отказ", – говорится в сообщении.

Cовет директоров "METRO Украина" 2 марта обратился с официальным письмом к руководству METRO AG в Дюссельдорфе с требованием прекратить работу в РФ, однако получил отказ. "Компания "METRO Украина" категорически не согласна с позицией своей материнской компании. Наша позиция о необходимости закрытия бизнеса METRO в России остается неизменной", – говорится в заявлении компании.

Видео дня

Как сообщается, материнская компания аргументировала отказ наличием 10 тыс. сотрудников в РФ, а также "санкции должны влиять на руководство страны и ее экономику, а не на население".

Кто еще проигнорировал санкции?

К слову, также отказались закрыть свои дочерние предприятия в РФ Соса-Соla, Danone, PepsiCo, Uniqlo. "Одежда – это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы", – это слова гендиректора Тадаси Янаи.