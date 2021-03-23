Метинвест купил "Покровскую угольную группу": как это поможет Украине и миру на Донбассе

Уже семь лет лучшие умы Украины ломают голову над тем, как вернуть оккупированные территории и живущих на них граждан. В жарких спорах ломают копья сторонники радикальных мер вроде поражения жителей ОРДЛО после деоккупации в части гражданских прав и свобод – и те, кому больше по душе "мягкая" реинтеграция. Некое убеждение жителей оккупированных территорий в том, что "украинский мир" - куда более гуманен и банально выгоден для обеспечения нормального уровня жизни и базовых потребностей – в отличие от царящего в ОРДЛО сейчас "русского мира".

И складывается впечатление, что через 7 лет после начала войны до выработки единой стратегии реинтеграции Донбасса – все так же далеко, как и в 2014-м.

Но что если отдельные шаги, которые приблизят жителей оккупированной части Донбасса к Украине, можно делать уже сейчас? Более того: что если бизнес их уже делает? Заинтригованы? Тогда давайте разберемся, как одна из крупнейших бизнес-сделок последнего времени – покупка Группой Метинвест акций "Покровской угольной группы" – прямо сейчас приближает возврат умов и сердец жителей ОРДЛО.

Как и для чего "Метинвест" купил "Покровскую угольную группу"

"Покровская угольная группа" - это одно из мощнейших в Украине объединений предприятий, специализирующихся на добыче угля и его обогащении, роль которого после временной потери угледобывающих предприятий в оккупированных районах Донбасса существенно возросла. Ключевыми предприятиями группы являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

ШУ "Покровское" специализируется на производстве угля марки К, необходимого для производства металлургического кокса. Дефицит такого угля Украина остро ощущает с начала войны. При этом минеральные ресурсы и запасы ШУ "Покровское" оцениваются в 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что позволит предприятию эффективно работать не менее 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика также занимает лидерские позиции в своем производственном сегменте. Проектная мощность обогащения этой фабрики достигает 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

И с марта 2021 года контрольный пакет акций "Покровской угольной группы" и упомянутых предприятий-флагманов сконцентрирован в Группе "Метинвест".

На самом деле, подготовка к покупке крупнейшего в Украине производителя коксующегося угла в Группе "Метинвест" велась уже давно. Часть пакета акций – 24,77% - "Покровской угольной группы" принадлежала этой компании еще с 2018 года. И позитивные изменения после прихода нового акционера на предприятиях группы ощутили уже в первый год. Если, к примеру, 2018 год "Покровская угольная группа" закончила с убытком в 988 млн грн, то уже в следующем году ее прибыль составила 925 млн грн.

А в марте 2021 года "Покровская угольная группа" вошла в "Метинвест" уже полностью. Эта сделка позволила крупнейшему горно-металлургическому холдингу Украины нарастить свое присутствие в структуре собственности угольных предприятий до 67,28%.

Как и любой другой успешный бизнес, Группа "Метинвест" закономерно стремится к самообеспечению собственного производства необходимыми ресурсами. Тем более такое стремление объяснимо в случае с необходимым для производства чугуна коксующемся угле. Ведь большинство добывающих его шахт остались на оккупированных территориях. Так что до определенной степени покупка "Покровской угольной группы" "Метинвестом" - мера вынужденная.

"Предприятия вынуждены прибегать к подобным мероприятиям в силу того, что ведутся военные действия – нет возможности спокойно покупать уголь и использовать его, и второе – рынок угля достаточно статичен. Никто не будет даже ради нескольких сотен тысяч тонн применять действующие схемы и наращивать добычу. Раньше Украина на мировой карте считалась экспортером угля, а для того, чтобы она стала импортером, государство должно гарантировать, что в течении длительного времени, оно будет закупать уголь в определенных объемах", – высказал свое мнение в комментарии журналистам эксперт Аналитического кластера "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

После приобретения "Покровской угольной группы" у "Метинвеста" есть все возможности закрыть собственные потребности в коксующемся угле – и в 2021 году Группа готова активно инвестировать в достижение этой цели.

Помимо прочего, инвестиции, необходимые для развития добычи угля на несколько лет, будут направлены на входящие в Покровскую угольную группу шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринскую обогатительную фабрику. Это позволит продолжить наращивание добычи рядового угля Покровской угольной группы. А она за последние два года и так выросла на 55% - до 6,2 млн тонн. По прогнозам экспертов, добыча на уровне 10-11 млн тонн угля в год – вполне реальная задача для "Покровской угольной группы". Особенно с учетом масштабных инвестиций, которые "Метинвест" готов проводить для модернизации производства и увеличения добычи.

"Метинвест" уже приобрел специально сконструированный под параметры покровских горизонтов новый проходческий комбайн П-315, а также несколько новых очистных комбайнов польского и чешского производства.

Увеличить добычу угля позволит и введение в эксплуатацию строящегося сейчас угольного блока №11 с запасами в 33,8 миллионов тонн. В "Метинвесте" намерены поднять добычу до 8,3 млн тонн в год, что практически полностью закроет потребности Группы в этом угле при производстве чугуна. Запланированные инвестиции в увеличение добычи составляют порядка 4 млрд грн.

Да и для страны в целом от подобного слияния эксперты прогнозируют позитивные сдвиги. Ведь инвестиции "Метинвеста" в конечном итоге помогут снизить зависимость Украины от импортного угля и стимулируют развитие экономики региона.

"Это очень позитивный шаг. Он принесет пользу и "Метинвесту", и региону присутствия этого предприятия, и Украине в целом. Начиная с 2014 года, после того, как Украина временно потеряла доступ к шахтам, добывающим коксующийся уголь, в Украине постоянно ощущается дефицит этого товара. Очень важно, чтобы предприятие работало по максимуму, загружало свои мощности и обогатительные фабрики. Это даст работу людям в регионе, а также загрузит смежные отрасли и обеспечит Украину дефицитным на сегодня сырьем", – убежден президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Оценили сделку и аналитики международного рейтингового агентства Moody's. В частности, там отметили, что приобретение позитивно скажется на кредитном рейтинге "Метинвеста".

"Кроме того, прогнозируемая долговая нагрузка компании после консолидации приобретенного бизнеса, вероятно, останется в целом неизменной, поддерживается восстановлением мировых цен на сталь и коксующийся уголь", – констатируется в обзоре.

Социальный эффект

Любой конфликт и уж тем более – война не может не сказаться на жизни в прифронтовых районах. И жители подконтрольной Украине части Донбасса ощущают экономическое и социальное "эхо" войны в полной мере. Высокая безработица, перманентное снижение уровня экономики и медленная "смерть" предприятий, некогда бывших градообразующими, существенно бьют по уровню жизни жителей Донецкой и Луганской областей. При этом государство, в силу сложной экономической ситуации, мало может повлиять на улучшение ситуации в прифронтовых районах. А частные инвесторы крайне неохотно рассматривают возможность инвестировать туда, откуда до войны – рукой подать.

Поэтому любые инвестиции в прифронтовые регионы имеют огромное значение для улучшения качества жизни людей и темпов экономического развития.

Так, вливание денег в промышленные предприятия поможет создать новые рабочие места для местных жителей.

"Метинвест" – компания крупная, она имеет хорошие показатели экспорта своей продукции и обладает серьезными финансовыми ресурсами, поэтому у нее есть желание и возможность инвестировать в инфраструктуру и производство данного региона. Это должно оказать свое позитивное влияние. Кроме того, для региона, если появился хороший инвестор и пойдут инвестиции это тоже, конечно, неплохо. Потому что лишние рабочие места не помешают", – убежден директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Уже в 2021 году "Метинвест" планирует создать на предприятиях "Покровской угольной группы" не менее тысячи новых рабочих мест. Когда же будет введена в эксплуатацию новая шахта, строительство которой сейчас активно ведется, найти на ней работу смогут еще порядка трех тысяч человек.

И параллельно с расширением штата новый собственник начал повышать на предприятиях группы зарплаты и соцгарантии.

Значение позитивных процессов в "Покровской угольной группе" для региона, в котором расположены ее предприятия – колоссально.

"По грубым подсчетам, где-то 50% местных жителей имеют возможность содержать свои семьи (работая на шахтоуправлениях (ШУ) – ред.). И это не только наш город, но и города-спутники. Это и Мирноград, и Доброполье, и Добропольский район. Поэтому для нас очень важно, чтобы предприятие было востребовано, оставалось на плаву и развивалось", – объясняет значимость предприятий "Покровской угольной группы" секретарь Покровского горсовета Наталья Иваньо.

Тем более, что успешные предприятия являются источником поступлений в бюджет и демонстрируют пример социальной ответственности бизнеса перед общиной. Так, в 2020 году шахтоуправления "Покровской угольной группы" принесли в бюджет порядка 300 млн грн. Уже после прихода нового акционера – "Метинвеста" - городские власти совместно с предприятиями Группы начали реализовывать новую программу "Родной город".

В рамках этой программы в 2020-м году "Покровская угольная группа" в строительство детских и спортивных площадок в Покровске и Мирнограде, а также создание современной общественной библиотекии и роллердрома, вложила около 2 млн грн.

Впрочем, наибольший позитивный эффект от сделки аналитики прогнозируют в наращивании инвестиций в прифронтовые районы. Ведь "Метинвест" на собственном примере показал потенциальным инвесторам: развивать промышленные предприятия, часть из которых находится менее чем в сотне километров от оккупированного Донецка – не только можно, но и нужно. В этом заинтересованы и местные жители, и промышленники, и вся страна.

"Кроме позитивного эффекта для людей, проживающих в этом регионе, это также очень хороший сигнал для иностранных инвесторов. Дело в том, что "Метинвест" уже давно глобальная компания, за которой следят иностранные инвесторы, и для них будет очень хорошим сигналом приобретение этой компанией предприятия на территории, непосредственно прилегающей к линии размежевания. Это говорит об уверенности и Украины, и украинских крупных компаний в том, что эти регионы будут развиваться и у нас будет мир и спокойная обстановка. Это хороший сигнал для других инвесторов также рассматривать этот регион для инвестиций", – считает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Вопрос национальной безопасности

До недавнего времени Шахтоуправление "Покровское" – крупнейшее на подконтрольной правительству территории предприятие, добывающее дефицитный коксующийся уголь – принадлежало российскому бизнесмену Виктору Нусенкису. Уроженец Донецка, он давно получил гражданство РФ. И с началом войны встал на откровенно антиукраинские позиции. По данным журналистов издания "Капитал" Нусенкис даже финансировал террористов "ДНР", в частности, продавая за границу добытый на неподконтрольных Украине территориях уголь – под видом российского.

И пребывание стратегически важного для нашей страны предприятия в руках такого собственника, по мнению многих аналитиков, создавало угрозу дестабилизации в прифронтовом регионе.

"Если градообразующее предприятие, находящееся в прифронтовом районе, оставить под контролем антиукраинского олигарха, оно может стать очагом дестабилизации. А если оно перейдет под контроль крупного украинского холдинга, это будет базисом для борьбы за души и умы населения Донбасса по обе стороны линии фронта. Которую пока мы не выигрываем", - писали журналисты "Капитала" в материале, посвященном ситуации с возможной сменой владельца ШУ "Покровское".

Эта публикация увидела свет накануне того, как возможность покупки "Метинвестом" акций "Покровской угольной группы" рассмотрел Антимонопольный комитет. И судя по тому, что АМКУ таки принял решение в пользу "Метинвеста" и разрешил проведение сделки – там взвесили не только экономические преимущества подобной продажи, но и риски для национальной безопасности от сохранения "статус-кво".

И такое решение АМКУ эксперты оценили по достоинству.

"Поддержка прифронтовых территорий позволяет развиваться людям и получать рабочие места. Самое важное, это отсутствие у компании российских связей", – заявлял в медиа экономист Андрей Лупоносов.

На пути к реинтеграции?

Рост экономики и уровня благосостояния жителей прифронтовых регионов может оказать огромное позитивное влияние на последующую реинтеграцию оккупированных территорий назад в Украину – после их деоккупации. Ведь прибыльные предприятия, процветающие города и получающие достойную зарплату люди могут сделать для возврата сердец и умов жителей ОРДЛО больше, чем сотни часов дебатов на телевидении. И чем большим будет контраст между процветанием на подконтрольных и социально-экономическим упадком на неподконтрольных территориях – тем быстрее в итоге закончится война.

"Рост шахтерских зарплат и, что немаловажно, их регулярная выплата, улучшение общей культуры организации труда, многомилионные инвестиции в новые промышленные объекты, которые закономерно повлекут за собою модернизацию логистической и социальной инфраструктуры, – все это доказывает на практике, с кем Донбассу по дороге, а с кем нет", – убежден директор Центра политического анализа Владимир Головко.

А известный экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует приток на подконтрольные Украине территории жителей ОРДЛО.

"Беда в том, что с начала войны там очень антиукраинские настроения, люди чаще всего не воспринимают и не понимают, кто друг, а кто враг. Возможно какая-то часть людей из оккупированных территорий увидит, что есть работа, и приедут", – отметил Охрименко.

И учитывая, что в Украине остается еще много объектов, имеющих огромный экономический потенциал, но не имеющих достаточных средств для его реализации – пример "Метинвеста" для других инвесторов действительно может стать позитивным сигналом для ОРДЛО и стартом для реального экономического подъема не только Донбасса, но и всей Украины.